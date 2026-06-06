Thơ ca bồi đắp tâm hồn người lính

Trung úy Trần Việt Hoàng là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp cán bộ trẻ Quân khu 7 đang nuôi dưỡng tình yêu văn chương từ thực tiễn quân ngũ.

Trình diễn thơ được những người lính thể hiện đầy sâu sắc và xúc động.

Môi trường quân ngũ luôn gắn với cường độ huấn luyện cao, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cùng nền nếp kỷ luật nghiêm ngặt. Mỗi ngày của người lính được tính bằng giờ huấn luyện trên thao trường, những buổi học tập chính trị, công tác dân vận, trực sẵn sàng chiến đấu và nhiều nhiệm vụ khác.

Trong nhịp vận động tưởng luôn phải căng mình ấy, đời sống văn hóa tinh thần vẫn được các đơn vị đặc biệt quan tâm, trở thành nguồn lực quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu nghề nghiệp.

Ở nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7, văn hóa đọc đã trở thành một nét đẹp được duy trì bền bỉ. Thư viện, tủ sách đơn vị cho đến những giờ đọc sách cuối tuần, nhiều cán bộ, chiến sĩ hình thành thói quen tìm đến sách như cách mở rộng tri thức, làm giàu đời sống nội tâm.

Từ những trang sách, không ít người lính đến với văn chương, dùng ngòi bút để khắc họa hiện thực và vẻ đẹp lý tưởng trong đời sống quân ngũ hôm nay.

Thơ ca bồi đắp đời sống tinh thần của những người lính.

Trung úy Trần Việt Hoàng, Chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế. Sinh năm 2000 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Hoàng thuộc lớp sĩ quan trẻ trưởng thành trong môi trường quân đội chính quy, hiện đại.

Đồng đội biết đến anh trước hết là cán bộ năng nổ, trách nhiệm, luôn quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Song, phía sau vẻ rắn rỏi của người lính thao trường lại là tâm hồn giàu cảm xúc, luôn dành tình yêu đặc biệt cho sách và thơ ca.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh thường tìm đến thư viện hoặc mở những cuốn sách mang theo bên mình. Đọc sách với anh là cách lắng lại giữa nhịp sống quân ngũ, để hiểu hơn về con người, về lịch sử, về những giá trị làm nên bản lĩnh của người chiến sĩ.

Trung úy Trần Việt Hoàng (cầm mic) tham gia trình diễn thơ.

Tình yêu văn chương của Trần Việt Hoàng được nuôi dưỡng từ khá sớm. Khi còn là học sinh Trường trung học phổ thông Đồng Lộc (Hà Tĩnh), anh đã đoạt giải Ba Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm lớp 12.

Trong những năm học tại Trường Sĩ quan Chính trị, Hoàng dành thời gian đọc sách, viết báo, cộng tác với một số cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trong và ngoài quân đội, đồng thời ghi dấu ấn bằng một số thành tích đáng chú ý.

Năm 2023, chùm thơ "Đêm thao trường" và "Ngày tưởng tượng" được trao Giải thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đầu năm 2025, anh tiếp tục nhận tặng thưởng tác phẩm hay năm 2024 của Tạp chí Sông Hương.

Môi trường quân ngũ mang đến cho anh vốn sống phong, trải nghiệm chân thực hơn để sáng tạo. Từ những trang viết của tuổi học trò đến các tác phẩm được hình thành giữa thao trường, doanh trại hôm nay là mạch chảy liên tục của tình yêu văn chương được bồi đắp bằng trách nhiệm, lý tưởng và những trải nghiệm của người lính trẻ.

Nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn 5, Trung úy Trần Việt Hoàng nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ trẻ.

Chỉ sau hơn tám tháng về đơn vị, anh đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Bộ đội đọc sách trong giờ nghỉ giải lao.

Trung úy Trần Việt Hoàng đoạt giải Ba Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Trung đoàn năm 2026; giải Nhất Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp Trung đoàn; được tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, anh giành giải Nhất Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp Sư đoàn; đồng thời được trao giải cá nhân tuyên truyền viên nam xuất sắc, trở thành thành viên đội tuyển của Sư đoàn tham gia hội thi cấp Quân khu. Cuối tháng 5/2026, Hoàng được phong quân hàm Trung úy, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trần Việt Hoàng vẫn bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu văn chương và tìm cách đưa thơ ca đến gần hơn với đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Tại Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026 cấp Sư đoàn, ở phần thi năng khiếu, giữa nhiều hình thức thể hiện sôi động, anh lựa chọn trình diễn thơ.

Bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu cùng tác phẩm "Đêm thao trường" do chính anh sáng tác đã mang đến những phút lắng đọng về hình ảnh người lính qua các thế hệ.

Thắm tình đồng đội.

Một bên là ký ức về những năm tháng chiến tranh gian khổ, một bên là hơi thở của thao trường hôm nay và cùng gặp nhau ở tình đồng chí, đồng đội và lý tưởng phụng sự Tổ quốc.

Lựa chọn ấy vừa thể hiện tình yêu thơ ca và cũng cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn bản lĩnh, nhiệt huyết, giàu tri thức và chiều sâu tâm hồn.

Cùng đam mê, khát vọng của bản thân, trung úy Trần Việt Hoàng luôn trăn trở làm sao để văn hóa đọc trở thành một phần đời sống thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ.

Từ trăn trở đó, anh đề xuất duy trì thời gian đọc sách trong "giờ thứ 8" và các ngày cuối tuần, khuyến khích đoàn viên, thanh niên mượn sách tại thư viện đơn vị, đồng thời ghi lại những cảm nhận sau khi đọc.

Những trang viết ngắn giúp người lính rèn luyện khả năng diễn đạt và cũng trở thành kênh để cán bộ hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ.

Trung úy Trần Việt Hoàng (bên trái) nhận khen thưởng từ hội thi của đơn vị.

Nhiều chỉ huy đơn vị đánh giá, những cán bộ trẻ như Trần Việt Hoàng đã biết vận dụng khả năng viết lách, trình bày, diễn đạt vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị. Các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị nhờ vậy trở nên gần gũi, sinh động hơn, tạo được sự đồng cảm và sức thuyết phục đối với bộ đội.

Từ câu chuyện của Trần Việt Hoàng có thể thấy, văn hóa đọc và hoạt động văn học nghệ thuật đang được quan tâm, nuôi dưỡng khá bền bỉ trong lực lượng vũ trang.

Dù cường độ huấn luyện cao và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn, nhiều đơn vị trong quân đội vẫn duy trì hiệu quả hệ thống thư viện, tủ sách pháp luật, tủ sách thanh niên, phòng Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tri thức và làm giàu đời sống tinh thần.

Nét rạng ngời, trẻ trung của người lính hôm nay.

Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ về các cán bộ, chiến sĩ đang âm thầm sáng tạo trong lực lượng vũ trang Quân khu 7. Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến những câu chuyện bình dị trong đời sống thường ngày, nhiều cây bút đã trưởng thành ngay từ cơ sở.

Nhiều người lính đã trở thành cộng tác viên quen thuộc của các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trong và ngoài quân đội và có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng, tạo được dấu ấn trong đời sống văn học đương đại.

Theo lãnh đạo các đơn vị, có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa được tổ chức; những hạt nhân có năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện tham gia sáng tác, tiếp cận thực tiễn.

Một số tác phẩm đã xuất bản của trung úy Trần Việt Hoàng.

Từ những trang viết về thao trường, về tình đồng chí đồng đội, về công tác dân vận hay những câu chuyện giản dị trong đời sống quân ngũ, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới được khắc họa chân thực, gần gũi và giàu sức lay động.

Chia sẻ về hành trình vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa thắp lửa đam mê văn chương, Trung úy Trần Việt Hoàng cho rằng điều may mắn với anh là luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy đơn vị cùng sự sẻ chia, động viên từ đồng đội. Đó là nguồn động lực rất lớn để anh cố gắng hơn mỗi ngày.

Người sĩ quan trẻ bày tỏ, văn chương không phải điều gì xa vời mà bắt nguồn từ chính cuộc sống hằng ngày của người lính. Mỗi nhiệm vụ được giao, mỗi lần hành quân, mỗi cuộc gặp gỡ với đồng đội hay tình cảm gắn bó cùng nhân dân đều có thể trở thành chất liệu để suy ngẫm và viết.

Giữa nhịp quân hành và nhiệm vụ quan trọng, khẩn trương của thao trường hôm nay, những trang sách vẫn được mở ra. Những vần thơ vẫn được viết tiếp.

Và từ niềm đam mê, khát vọng của những người lính trẻ như trung úy Trần Việt Hoàng, có thể thấy văn chương đang âm thầm đồng hành cùng quân ngũ, trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.