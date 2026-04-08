Tác giả 'Màu hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời sáng 8/4 sau khi đột ngột ngất trên xe buýt, để lại nhiều tác phẩm về chiến tranh và người lính.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời ở tuổi 78. Ảnh: Vanvn.

Sáng 8/4, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời ở tuổi 78 sau khi bất ngờ bị choáng và gục xuống khi đang đi xe buýt tại Hà Nội. Dù được đưa đi cấp cứu, ông không qua khỏi.

Theo nhà văn Sương Nguyệt Minh, sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để lại nhiều tiếc nuối trong giới văn chương. Sinh thời, mỗi sáng nhà thơ thường đi bộ qua phố Lý Nam Đế, vỉa hè Phan Đình Phùng, gặp ai cũng bắt tay, nở nụ cười hiền hậu.

Những ngày cuối đời, ông vẫn giữ thói quen đi xe buýt dạo quanh Hà Nội, ngắm phố cổ, hàng cây, hồ nước như một thú vui giản dị. Theo chia sẻ của đồng nghiệp, ngay trước khi qua đời, ông vẫn khỏe mạnh, còn trò chuyện, khen ngợi tác phẩm của bạn bè.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định, nhập ngũ năm 1966, từng chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 tại chiến trường Lào. Sau chiến tranh, ông học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, làm biên tập viên và là trưởng ban Thơ tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ thời kháng chiến chống Mỹ, với nhiều sáng tác về chiến tranh, người lính và hậu phương. Một số tập thơ tiêu biểu gồm Mưa trong rừng cháy, Bão và sau bão, Cánh rừng nhiều đom đóm bay.

Tên tuổi ông gắn liền với bài thơ Màu hoa đỏ, sáng tác năm 1990 tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Tác phẩm sau đó được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ qua giọng hát của các nghệ sĩ như Thái Bảo, Thanh Lam, Trọng Tấn.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận xét những dòng thơ về chiến tranh của Nguyễn Đức Mậu mang tính chân thực, da diết và giàu giá trị nhân văn.

Trong sự nghiệp, ông từng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và Giải thưởng văn học ASEAN cùng năm. Gần đây, tác phẩm Nếp nghĩ của ông cũng xuất hiện trong đề thi Ngữ văn THPT.