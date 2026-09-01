Thịt trâu Ấn Độ ồ ạt về Việt Nam, 7 tháng nhập hơn 112.000 tấn

7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khoảng 112.000 tấn thịt trâu tươi đông lạnh, trị giá gần 500 triệu USD. Ấn Độ tiếp tục là nhà cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, cho biết 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 595.700 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,7 tỷ USD , tăng 11,4% về lượng và 32,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Ấn Độ là nguồn cung thịt nước ngoài lớn nhất cho Việt Nam

Đáng chú ý, Ấn Độ tiếp tục là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm hơn 20% tổng lượng nhập khẩu. Trong 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 120.800 tấn từ thị trường này, trị giá 521,28 triệu USD , tăng 26,5% về lượng và khoảng 56% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu nhập khẩu, thịt trâu tươi đông lạnh chiếm gần 19% về lượng và 29% về trị giá, đứng thứ hai về lượng nhưng dẫn đầu về tỷ trọng giá trị trong các nhóm thịt chủ yếu được nhập khẩu.

Ước tính trong 7 tháng, Việt Nam nhập khoảng 112.000 tấn thịt trâu tươi đông lạnh, trị giá khoảng 498 triệu USD . Giá nhập khẩu bình quân đạt khoảng 4.450 USD /tấn, tương đương 116.000 đồng/kg.

Bên cạnh thịt trâu, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thịt và phụ phẩm gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, chiếm hơn 36% tổng lượng; thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,8%; thịt bò tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm khoảng 5,8%.

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT CHO VIỆT NAM Tỷ trọng % tính theo lượng. Dữ liệu: Cục Hải quan. Nhãn Ấn Độ Mỹ Australia Brazil Nga Thị trường khác

% 20.29 12.8 2.83 11.05 6.56 46.47

Bên cạnh Ấn Độ, hoạt động nhập khẩu từ nhiều thị trường cũng tăng mạnh trong 7 tháng, trong đó có Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Canada...

Đáng chú ý, riêng thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, Việt Nam nhập khẩu 112.090 tấn, trị giá 185,54 triệu USD trong 7 tháng, tăng 27% về lượng nhưng giảm gần 21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh trong 7 tháng đầu năm đạt 1.638 USD /tấn, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 19 thị trường. Brazil là nguồn cung lớn nhất, chiếm 44,5% tổng lượng nhập khẩu, tiếp đến là Nga với 21,4%, Tây Ban Nha 20,5% và Đức gần 4,6%.

Xuất khẩu thịt giảm lượng, tăng giá trị

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong 7 tháng đạt 10.700 tấn, trị giá 72,06 triệu USD , giảm gần 18% về lượng nhưng tăng 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam được xuất khẩu tới 29 thị trường. Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 32% tổng lượng xuất khẩu.

Trong 7 tháng, Việt Nam xuất sang Hong Kong khoảng 3.400 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá gần 30 triệu USD , giảm lần lượt khoảng 43% về lượng và 28% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh vẫn là những sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường này.

Trong khi xuất khẩu sang Hong Kong giảm, một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2025, như Trung Quốc, Pháp, Singapore, Mỹ, Campuchia, Hà Lan, Đức... Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường giảm so với cùng kỳ, gồm Bỉ, Canada, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Malaysia và Liban.

Xét theo chủng loại, thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm khoảng 35% tổng lượng và 44% tổng trị giá xuất khẩu. Tiếp đến là thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, chiếm 36,3% về lượng và 32,4% về trị giá xuất khẩu.