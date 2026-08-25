Doanh nghiệp cung cấp thịt trâu Ấn Độ cho Hải Sapa TV đã tạm dừng hoạt động

Dữ liệu từ Cục Thuế cho thấy Công ty Hoàng Nam có mã số thuế ở trạng thái tạm dừng kinh doanh có thời hạn. Chủ doanh nghiệp vừa bị khởi tố cùng Hải Sapa TV, là "mắt xích" nhập thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Theo dữ liệu về người nộp thuế, Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) hiện có trạng thái “tạm ngừng kinh doanh có thời hạn”.

Theo quy định, thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa cho mỗi lần thông báo là 12 tháng. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn tồn tại trước thời điểm tạm ngừng, bao gồm: Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; thanh toán các khoản nợ và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với đối tác...

Việc gia hạn tạm ngừng kinh doanh không làm chấm dứt các nghĩa vụ pháp lý đã phát sinh trước đó của doanh nghiệp.

Vợ chồng Hải Sapa TV và Giám đốc Công ty Hoàng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC.

Công ty Hoàng Nam có địa chỉ tại tỉnh Lào Cai; người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Hà.

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động từ ngày 27/1/2021. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Ban đầu doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, với vốn điều lệ 3 tỷ đồng . Sau khi thành lập, doanh nghiệp thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Vai trò của Công ty Hoàng Nam được làm rõ trong thông tin do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố.

Theo kết quả điều tra được cơ quan chức năng thông tin, từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên, vợ của Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV), đã mua của Công ty Hoàng Nam số lượng lớn sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay”, với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng , để bán ra thị trường.

Điểm đáng chú ý nằm ở nguồn nguyên liệu. Theo thông tin điều tra, sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Hoàng Nam sản xuất được làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Sau khi mua sản phẩm, Vũ Hoàng Hải và Bùi Thị Kim Tuyên quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội dưới tên “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, đồng thời in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Như vậy, theo thông tin cơ quan điều tra công bố, Công ty Hoàng Nam là khâu sản xuất sản phẩm, còn việc đổi tên sản phẩm và quảng cáo, bán ra thị trường dưới tên “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” được cơ quan điều tra đề cập đối với Vũ Hoàng Hải và Bùi Thị Kim Tuyên.

Sản phẩm thịt trâu sấy tê cay của Công ty Hoàng Nam từng xuất hiện trên thị trường. Ảnh: iCheck.

Thị trường cũng từng ghi nhận sản phẩm mang tên “thịt trâu vị sấy tê cay” của Công ty Hoàng Nam. Tên sản phẩm này trùng với thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố về sản phẩm do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ ​​thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ , sau đó được vợ chồng Hải Sapa TV đổi tên, quảng cáo thành đặc sản Tây Bắc để bán ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) về tội “Lừa dối khách hàng”; khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, cùng Bùi Thị Kim Tuyên về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.