Những loại thịt ngon mấy cũng không nên ăn nhiều, dễ gây ung thư

Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ung thư đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thói quen ăn uống không lành mạnh đóng vai trò "mật thiết" trong việc hình thành các tế bào ác tính. Để bảo vệ sức khỏe cần đặc biệt tỉnh táo và tránh bốn loại thịt dưới đây.

Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói hay thịt đóng hộp là nhóm thực phẩm đầu tiên được xếp vào danh sách tác nhân gây ung thư nhóm 1. Để giữ màu sắc bắt mắt và kéo dài thời gian bảo quản, nhà sản xuất thường thêm vào các phụ gia như nitrat và nitrit.

Khi vào cơ thể dưới tác động của nhiệt độ cao hoặc dịch vị dạ dày, các chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine - một hợp chất gây tổn thương DNA và làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng và dạ dày.

Thịt nướng bị cháy khét

Dù là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng thịt nướng cháy khét lại chứa hai chất cực độc là Heterocyclic amines (HCAs) và Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Những chất này hình thành khi mỡ thịt chảy xuống lửa hồng hoặc khi thịt được nấu ở nhiệt độ trực tiếp quá cao, tạo ra khói độc bám ngược vào thực phẩm. Việc tiêu thụ thường xuyên các phần thịt bị đen, cháy không chỉ gây áp lực cho gan mà còn trực tiếp kích thích sự phát triển của các khối u trong hệ tiêu hóa.

Thịt muối, thịt lên men mặn

Các món ăn quen thuộc như thịt muối, cá khô hay thực phẩm ngâm chua thường chứa hàm lượng muối và nitrit cực cao để kéo dài thời gian bảo quản. Khi đi vào cơ thể, sự kết hợp này không chỉ gây tổn thương trực tiếp đến niêm mạc dạ dày mà còn là tác nhân chính dẫn đến ung thư vòm họng và các bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm.

Việc duy trì thói quen tiêu thụ các loại đồ mặn này trong thời gian dài không chỉ làm gia tăng tỷ lệ viêm loét dạ dày mà còn là "ngòi nổ" trực tiếp dẫn đến ung thư vòm họng và ung thư biểu mô dạ dày.

Thịt đỏ tiêu thụ quá mức cho phép

Các loại thịt đỏ như bò, lợn, cừu tuy giàu protein và sắt nhưng lại được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư (nhóm 2A) nếu ăn quá nhiều. Trong thịt đỏ chứa hàm lượng heme iron (sắt heme) cao, khi tiêu thụ vượt mức (trên 500g mỗi tuần), nó có thể kích thích sản sinh các hợp chất gây hại cho niêm mạc ruột. Thay vì chỉ tập trung vào thịt đỏ, chị em nên đa dạng hóa nguồn đạm bằng cách xen kẽ các loại thịt trắng như ức gà, cá hoặc các loại protein thực vật từ đậu đỗ để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Thịt không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng

Nhiều chị em vì ham rẻ hoặc thiếu quan sát thường mua phải loại thịt cũ, thịt bị ôi thiu đã qua xử lý hóa chất để làm tươi mới trở lại. Những loại thịt này không chỉ mất hết giá trị dinh dưỡng mà còn chứa đầy vi khuẩn và các chất bảo quản độc hại cực mạnh. Việc nạp vào cơ thể những thực phẩm "bẩn" này lâu ngày sẽ gây tích tụ độc tố, làm suy giảm hệ miễn dịch và là con đường ngắn nhất dẫn đến các bệnh lý về gan và ung thư đường ruột.