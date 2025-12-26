Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

  • Thứ sáu, 26/12/2025 11:14 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long về giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Nguyen Thanh Long Ha Noi anh 1

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 413-QĐ/TU, ngày 26/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công ông Trần Thanh Hà (SN 1975), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, đến công tác tại cơ quan HĐND TP để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.

Theo Quyết định số 415-QĐ/TU, ngày 26/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long (SN 1978), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai cán bộ trong thời gian qua.

Nguyen Thanh Long Ha Noi anh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Thanh Hà, tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, và ông Nguyễn Thành Long, tân Chánh Văn phòng Thành ủy, bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Hai ông khẳng định sẽ luôn tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc để bổ sung, cụ thể hóa thành các chương trình hành động của bản thân và kế hoạch công tác của các cơ quan đơn vị trong thời gian tới.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai Đề án 06.

06:40 12/12/2025

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Theo Quyết định số 287-QĐ/TU ngày 14/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

21:55 6/12/2025

Từ Đà Nẵng đến An Giang ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

Tối 9/12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 39/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.

06:32 10/12/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/thieu-tuong-nguyen-thanh-long-lam-chanh-van-phong-thanh-uy-ha-noi-post1807897.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

Nguyễn Thành Long Hà Nội Hà Nội Nguyễn Thành Long Công an Hà Nội Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc Bộ Chính trị

    Đọc tiếp

    Mien Trung tiep tuc mua to hinh anh

    Miền Trung tiếp tục mưa to

    2 giờ trước 09:28 26/12/2025

    0

    Hôm nay (26/12) khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Bắc hôm nay tiếp tục giảm nhiệt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý