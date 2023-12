'Thiếu niên và chim diệc' - cảm xúc vẽ giấc mơ

"Thiếu niên và chim diệc" là lời tri ân đầy cảm xúc của đạo diễn, đem người xem trở về tuổi thơ, đắm mình trong hành trình của phép màu cùng những sáng tạo không giới hạn.

Genre: Hoạt hình, Phiêu lưu

Director: Miyazaki Hayao

Cast: Soma Santoki, Takuya Kimura, Aimyon...

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trận bom lạnh lùng trút xuống, nướng cả thành phố Tokyo trong biển lửa. Cậu học trò Mahito bất lực tìm kiếm mẹ. Cậu nghe thấy tiếng cầu cứu, nhưng không thể bắt được hình bóng bà.

Một thời gian sau đó, khi đã chuyển về quê sinh sống, Mahito thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng mẹ vọng trong biển lửa. Vết thương tuổi thơ vẫn luôn hiện hữu, cào xé linh hồn nhỏ cô độc, đầy đau khổ, dằn vặt sau từng ấy mất mát.

Lời tạm biệt của Hayao Miyazaki

Lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, Thiếu niên và chim diệc (The Boy and the Heron) tô vẽ câu chuyện về Mahito - cậu bé mồ côi mẹ hiện phải sống cùng bố và mẹ kế. Vết thương tinh thần cùng mối quan hệ chẳng mấy tích cực với bạn học, gia đình khiến Mahito dần cô lập bản thân. Cậu không thích mẹ kế của mình, cũng chẳng ưa chỗ học mới, tới mức tự làm mình bị thương để không phải trở lại trường.

Rồi mọi thứ thay đổi kể từ ngày Mahito gặp chú chim diệc biết nói. Con vật kỳ lạ cố gắng dẫn cậu đến tòa tháp giữa rừng. Cùng nhau, cả hai bước vào tòa tháp bí ẩn, nơi một thế giới thần kỳ mở ra, đem cơ hội tái ngộ người mẹ quá cố đến với Mahito.

Mang phong cách đậm chất Ghibli, Thiếu niên và chim diệc ẩn chứa dấu ấn của loạt tác phẩm đến từ studio hoạt hình đình đám này. Phim đem người xem trở về thế giới tuổi thơ, đắm mình trong hành trình của phép màu cùng những sáng tạo không giới hạn.

Phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1937.

Được coi là “đứa con” cuối cùng của Hayao Miyazaki, tác phẩm tựa một lời tri ân đầy cảm xúc từ vị đạo diễn gạo gội. Vua Chim trong phim chính là bản thân Miyazaki, còn nhân vật chính Mahito không ai khác ngoài người cháu trai ông yêu quý. Thay vì tiếp tục truyền thống "cha truyền con nối", để di sản Ghibli có thể sống mãi, Miyazaki - thông qua hình tượng Vua Chim - cho thế hệ sau một cơ hội để lựa chọn.

Ghibli rồi sẽ đến lúc tàn lụi. Nhưng dù phải biến mất khỏi bản đồ điện ảnh giới, điều đó cũng chẳng hề gì. Chấp nhận kết thúc cũng là lúc một hành trình đẹp lặng lẽ khép lại. Chỉ là những di sản diệu kỳ của Hayao Miyazaki sẽ mãi không có điểm dừng. Nó trở nên bừng sáng nhờ ngọn lửa cảm xúc, đem những giấc mơ gieo mầm trong tâm trí nhiều thế hệ người xem.

Bức họa độc đáo

Dọc theo hành trình nhân vật, phim giới thiệu đến khán giả nhiều loài sinh vật thú vị, như đàn vẹt lông dài, hay wara wara (kẹo dẻo trắng biết đi). Ngoài ra, dự án còn mạnh dạn khai thác giai thoại về "thế giới bên kia" và định nghĩa "sau cái chết".

Thời lượng kéo dài hơn 2 tiếng, song Thiếu niên và chim diệc vẫn đầy sức mê hoặc bằng những thước phim đẹp đẽ, lay động người xem. Từ hình ảnh, màu phim cho tới thiết kế nhân vật đều đậm chất hãng phim. Với khán giả Việt, đây là lần đầu tiên được thưởng thức tác phẩm của Ghibli trên màn ảnh rộng. Điều này càng khiến trải nghiệm giải trí trở nên ấn tượng, thú vị hơn.

Với Thiếu niên và chim diệc, Hayao Miyazaki đã vẽ nên một bức tranh ngoài trí tưởng tượng bằng đồ họa vẽ tay kết hợp 3D. Cùng với đó, phong cách Nhật Bản thập niên 1940 hòa quyện cùng trường phái hiện thực siêu nhiên của truyện giả tưởng. Phim giàu sắc thái cổ điển, phảng phất phong cách của Windsor McKay hay Moebius, những họa sĩ truyện tranh vĩ đại đã truyền cảm hứng cho Miyazaki.

Thiếu niên và chim diệc khiến khán giả liên tưởng đến Vùng đất linh hồn.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng dễ nhận ra bảng màu phim tối hơn rõ rệt so với nhiều đứa con tinh thần khác của vị đạo diễn. Độc đáo ở chỗ, sự xuất hiện của các vân họa tiết đã mang lại độ sâu cho nhân vật hoặc bối cảnh, tạo cảm giác giống trong truyện tranh.

Mang dáng dấp của sự hư ảo, Thiếu niên và chim diệc hòa trộn giữa mơ và thực. Nó khiến người xem bay bổng, mộng mơ trong thế giới của óc sáng tạo, chờ mong liệu suy nghĩ của đạo diễn có thể đưa mình đến giới hạn nào.

Sự đón nhận của khán giả

Với bức họa đẹp đẽ cùng thông điệp cảm xúc, không ngạc nhiên khi Thiếu niên và chim diệc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Phim đã có màn ra mắt thành công tại nhiều quốc gia, như Hàn Quốc, Pháp, Bắc Mỹ và đặc biệt là chính sân nhà.

Theo quan sát, dự án hoạt hình này đã thu về 100 triệu USD trên toàn cầu. Riêng tại Nhật Bản, phim ra mắt trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại vị trí số 1 với 1,35 triệu vé được bán ra, thu về 2,14 tỷ yên.

Con số này giúp Thiếu niên và chim diệc vượt qua cả Vùng đất linh hồn để trở thành tác phẩm có mở màn hoành tráng nhất lịch sử của hãng. Tới thời điểm hiện tại, tổng doanh thu phim tại quê nhà là 8,54 tỷ yên, đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp phòng vé 2023 của quốc gia này.

Bộ phim hoạt hình phải mất đến hơn 6 năm để hoàn thiện.

Bên cạnh thành công thương mại, Thiếu niên và chim diệc cũng rất được lòng giới chuyên môn. Sau Liên hoan phim quốc tế Toronto, tác phẩm có cơ hội ghé thăm nhiều Liên hoan phim lớn khác. Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Thiếu niên và chim diệc cũng nhận về số điểm cao ngất ngưởng lên tới 96% từ các nhà phê bình.

Còn tại Việt Nam, phim chính thức công chiếu từ 15/12, đã có 1 số suất chiếu đặc biệt từ vài ngày trước đó. Tính đến tối 16/12, doanh thu phim ghi nhận ở mức 4,6 tỷ đồng (số liệu từ Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập).