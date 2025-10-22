Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải 'rước' Đỗ Thị Hà về Quảng Trị

Khung cảnh rạp cưới quy mô lớn tại tư gia của gia đình hoa hậu Đỗ Thị Hà trong buổi sáng 22/10. Cổng cưới được trang hoàng khá cầu kỳ với những đóa hoa tươi màu trắng điểm xuyết trên nền xanh.

Đúng 6h30, gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương có mặt tại nhà cô dâu. Chú rể cùng người thân luôn rạng rỡ, phấn khởi trong ngày vui. Trước đó, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi ngày 16/10.

Doanh nhân Viết Vương xuất hiện trong trang phục vest xám lịch lãm. Đi bên cạnh anh là ông Nguyễn Viết Hải (Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải). Lễ cưới của Nguyễn Viết Vương - Đỗ Thị Hà nhận được sự quan tâm từ công chúng bởi suốt 2 năm họ hẹn hò kín tiếng, không chia sẻ ảnh chung.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng gia đình có mặt từ rất sớm trước cửa nhà hoa hậu Đỗ Thị Hà để thực hiện nghi lễ xin dâu.

Nghi thức xin dâu đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng được gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương chuẩn bị chu đáo.

Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, cô dâu xúc động bật khóc khi nghe những lời dặn dò từ cha mẹ. Ở lễ ăn hỏi trước đó, cha của Đỗ Thị Hà phát biểu: “Cha lúc nào cũng mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nay đã về nhà trai. Mong nhà trai chỉ bảo cho con để con trưởng thành, thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Chú rể Nguyễn Viết Vương ân cần mở cửa xe hoa đón cô dâu Đỗ Thị Hà. Họ sẽ cử hành tiệc cưới tại Quảng Trị vào tối cùng ngày.

Cô dâu Đỗ Thị Hà cùng chú rể Nguyễn Viết Vương trao nhau nụ hôn trên xe hoa. Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 13 Miss World 2021. Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ diễn ra tối 22/10, dự kiến có hàng trăm khách mời, trong đó là nhiều sao Việt. Vào khoảng 16h, cô dâu - chú rể sẽ có buổi tổng duyệt chương trình trước khi đón khách.

