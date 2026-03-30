'Thiếu gia' Nhật Bản sống mòn trong căn hộ cao cấp mẹ cho

Namai Akira sống lay lắt trong căn hộ cao cấp được người mẹ đại gia tặng. Anh hiếm khi đánh răng, 2 tuần mới tắm một lần và chưa từng đi làm.

Namai cho biết anh chưa từng đi làm. Ảnh: Guancha.

Câu chuyện về Namai Akira (35 tuổi) đang gây chú ý tại Nhật Bản sau khi xuất hiện trong chương trình thực tế Can I Go Home With You? của đài TV Tokyo.

Trong chương trình, ê-kíp gặp Namai tại ga Shimokitazawa (Tokyo) khi anh đang đứng tựa cột hát một mình. Với mái tóc rối bù, thân hình nặng nề và vẻ ngoài mệt mỏi, người đàn ông 35 tuổi dễ khiến người khác nghĩ anh là người vô gia cư.

Namai sau đó dẫn đoàn quay phim về căn hộ của mình tại Setagaya - khu dân cư giàu có của Tokyo, khiến người xem bất ngờ. Căn hộ rộng 3 phòng ngủ có giá khoảng 80 triệu yen (tương đương hơn 13,1 tỷ đồng ), do mẹ anh mua tặng.

Trái ngược với vẻ sang trọng của tòa nhà, bên trong căn hộ lại ngổn ngang như bãi chứa đồ. Thú nhồi bông, vỏ hộp đồ ăn nhanh và nhiều chai lọ cũ bị vứt chất đống khắp nơi. Namai thậm chí đi nguyên giày từ ngoài vào nhà và bước lên đống chăn nệm trải dưới sàn phòng khách, nơi anh ngủ mỗi tối.

Namai gây tranh cãi với cuộc sống "nằm phẳng" nhiều năm. Ảnh: Guancha.

Người đàn ông 35 tuổi cho biết anh chưa từng đi làm ngày nào. Mọi chi phí sinh hoạt đều do mẹ chu cấp, từ tiền nhà đến tiền tiêu vặt. Mẹ của Namai là một chuyên gia tạo mẫu tóc nổi tiếng, sở hữu chuỗi 7 tiệm lớn.

Mỗi tháng, anh nhận khoảng 300.000-500.000 yen (50-82 triệu đồng) để chi tiêu. Theo HK01, đây là mức thu nhập tương đương nhiều nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.

Những bức ảnh cũ cho thấy Namai từng có ngoại hình sáng sủa khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống theo kiểu "nằm phẳng" (thuật ngữ chỉ việc từ chối lao động và nỗ lực), cân nặng của anh tăng lên khoảng 141 kg. Namai cũng thừa nhận bản thân bỏ bê việc chăm sóc cá nhân, 2 tuần mới tắm một lần và hiếm khi đánh răng.

Thời gian hàng ngày của Namai chủ yếu dành cho việc đọc truyện tranh, xem anime và mua các món đồ lưu niệm. Anh từng hẹn hò với 6 bạn trai và 4 bạn gái. Hiện tại, anh quen qua mạng với ca sĩ chính của một ban nhạc và tin rằng người này "bị mình thu hút", dù hai người chưa từng gặp mặt.

Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người cho rằng Namai là ví dụ điển hình của việc được đáp ứng đầy đủ về vật chất nhưng thiếu mục tiêu sống, dẫn đến cuộc đời trở nên vô định. Namai thậm chí thừa nhận: "Tôi có thể chính là người khiến dòng họ Namai suy tàn".

Một khán giả bình luận: "Điều đáng ngưỡng mộ không phải là có tiền để nằm dài cả ngày, mà là có đam mê để thức dậy mỗi sáng". Ý kiến khác nhận được hàng nghìn lượt đồng tình cũng cho rằng: "Một cuộc đời không mục tiêu, dù giàu có đến đâu, cũng chỉ là một dạng nghèo khổ khác".