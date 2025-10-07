Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thiệt hại ban đầu do sự cố thủy điện Bắc Khê 1 lên đến 50 tỷ đồng

  • Thứ ba, 7/10/2025 20:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hồ thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ do mưa lớn, ảnh hưởng 196 hộ dân, thiệt hại ban đầu 50 tỷ đồng, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (Lạng Sơn), khoảng 13h30 ngày 7/10, hồ Thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Về hoa màu bị ngập úng chưa thống kê được. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bêtông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Có 3 thôn với 196 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng lên kiểm tra sự cố thủy điện Bắc Khê 1 trong chiều ngày 7/10.

Thủy điện Bắc Khê 1 do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, với dung tích 4,774 triệu m3.

Vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

TTXVN

thủy điện Bắc Khê Lạng Sơn hồ Bắc Khê ảnh hưởng mưa bão

