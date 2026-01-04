Thiên thần nội y quấn quýt bạn trai

Siêu mẫu Victoria's Secret Alessandra Ambrosio tận hưởng kỳ nghỉ dịp đầu năm trên bãi biển với bạn trai Buck Palmer.

Theo Page Six, Alessandra Ambrosio xuất hiện đầy quyến rũ trong kỳ nghỉ đón năm mới tại Brazil. Siêu mẫu 45 tuổi - gương mặt quen thuộc của Victoria’s Secret - xuất hiện trên bãi biển ở Brazil trong bộ đồ bơi liền thân xếp nếp của Chloé, có giá khoảng 890 USD . Thiết kế gây ấn tượng với phần cổ khoét sâu và họa tiết hoa mềm mại, tôn lên vẻ nữ tính và phong thái đặc trưng của Ambrosio.

Hình ảnh của Alessandra Ambrosio trong kỳ nghỉ. Ảnh: Backgrid.

Bạn trai cô, Buck Palmer, tiếp tục đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia trong chuyến đi. Ban đầu, Ambrosio khoác thêm một chiếc khăn sarong đỏ rực buộc quanh eo. Trước ống kính, cô tự tin tạo dáng, rồi quay lại chụp thêm vài bức selfie cùng bạn trai.

Người đẹp hoàn thiện set đồ bằng kính râm và loạt phụ kiện ánh kim, gồm khuyên tai dáng dài, vòng cổ với nhiều vòng tay đeo ở cổ tay trái.

Người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ bên bạn trai. Ảnh: Backgrid.

Trước đó một ngày, Alessandra Ambrosio đăng tải hình ảnh từ bữa tiệc đón giao thừa trên bãi biển. Trong sự kiện này, cô diện váy lưới xuyên thấu bất đối xứng của Ammi, trị giá khoảng 810 USD , được đính sequin. “Chúc mừng năm mới 2026”, Ambrosio viết trong chú thích bài đăng, kèm loạt biểu tượng cảm xúc.

Alessandra Ambrosio sinh năm 1981, nổi tiếng nhờ làm việc cho thương hiệu nội y đình đám Victoria's Secret và được chọn là spokesmodel (người mẫu đại diện) đầu tiên của dòng sản phẩm PINK.

Ambrosio là một trong các thiên thần nóng bỏng của Victoria's Secret và cũng làm người mẫu cho các hãng Next, Armani Exchange, Christian Dior, Ralph Lauren.