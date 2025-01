Thiên An hiện tại

Ngay sau đó, Thiên An chính thức lên tiếng. Cô cho biết không muốn tranh chấp đôi co chuyện riêng tư trên mạng xã hội vì thời gian qua, bản thân cùng con cái và gia đình phải chịu nhiều tổn thất lớn về tinh thần. Thiên An khẳng định sẽ làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật.