Thiago Silva có bến đỗ mới

Trung vệ kỳ cựu người Brazil ký hợp đồng với Porto tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Silva trở lại châu Âu.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Thiago Silva đã đạt thỏa thuận gia nhập FC Porto với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Điều khoản gia hạn sẽ phụ thuộc trực tiếp vào màn trình diễn của trung vệ người Brazil trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha.

“Silva và Porto đã thống nhất mọi điều khoản. Chủ tịch Andre Villas-Boas coi trung vệ này là phần quan trọng trong kế hoạch của CLB”, Fabrizio Romano cho biết. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của Porto, khi họ đặt niềm tin vào kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tổ chức hàng thủ của một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế hệ mình.

Nếu cùng Porto góp mặt tại Champions League mùa tới, Thiago Silva còn đứng trước cơ hội lịch sử. Ở tuổi 41, cựu đội trưởng Chelsea FC có thể phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Champions League, hiện do Pepe nắm giữ (40 tuổi, 254 ngày).

Phong độ của Silva cho thấy đây không phải là bản hợp đồng mang tính hoài niệm. Mùa vừa qua, anh vẫn là trụ cột không thể thay thế của Fluminense FC, góp công lớn giúp đội bóng này tỏa sáng tại FIFA Club World Cup 2025. Kể từ khi Silva trở lại Brazil, Fluminense là đội giữ sạch lưới nhiều nhất tại Serie A Brazil với 28 trận, vượt xa đội xếp sau là Palmeiras (23 trận).

Khi Silva có mặt trên sân, hàng thủ Fluminense chỉ để lọt lưới trung bình 0,81 bàn/trận. Cá nhân trung vệ sinh năm 1984 thi đấu 78 trận liên tiếp không nghỉ dài hạn, đạt tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công lên tới 71% – những con số ấn tượng với một cầu thủ đã bước sang tuổi 41. Porto vì thế có lý do để tin rằng họ đang sở hữu một “lão tướng” vẫn còn nguyên giá trị đỉnh cao.