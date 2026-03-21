Thi tuyển kiến trúc cầu vượt sông Hương: Mức thưởng tới nửa tỷ đồng

  • Thứ bảy, 21/3/2026 15:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TP. Huế tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu 2.200 tỷ đồng vượt sông Hương và đi qua cồn Hến, với giải nhất lên tới 500 triệu đồng.

Ngày 21/3, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt sông Hương qua cồn Hến cùng đường dẫn hai đầu cầu, nối phường Vỹ Dạ và phường Phú Xuân.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 2,76km, mặt cắt ngang 26m. Điểm đầu tại nút giao Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), điểm cuối tại nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly nối dài (phường Phú Xuân). Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, giảm tải cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bờ sông Hương.

Toàn cảnh cồn Hến nằm giữa sông Hương - khu vực dự kiến xây dựng cầu vượt hơn 2.200 tỷ đồng nhằm kết nối hai bờ đô thị Huế.

Phạm vi nghiên cứu thi tuyển dài khoảng 1,75 km, diện tích 12,5 ha, với tổng mức đầu tư phần này khoảng 1.400 tỷ đồng. Cầu được thiết kế bảo đảm tĩnh không thông thuyền rộng tối thiểu 40m, cao 7m, không ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền du lịch trên sông.

Theo yêu cầu đặt ra, phương án kiến trúc phải hiện đại, có bản sắc riêng, hài hòa với cảnh quan đặc trưng của sông Hương và không trùng lặp với các thiết kế cầu trong và ngoài nước. Đặc biệt, công trình cần tạo điểm nhấn về kiến trúc, trong đó chú trọng giải pháp chiếu sáng nghệ thuật để trở thành điểm nhấn cảnh quan về đêm, góp phần phát triển du lịch.

Các đơn vị tham gia phải trình bày đầy đủ hồ sơ gồm thuyết minh, bản vẽ phối cảnh ngày và đêm, mô hình hoặc video, đồng thời khái toán tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế. Hội đồng thi tuyển sẽ lựa chọn ít nhất 3 phương án xuất sắc dựa trên các tiêu chí về tổ chức giao thông, hình thức kiến trúc và giải pháp kỹ thuật.

Đáng chú ý, để thu hút các ý tưởng chất lượng, TP. Huế công bố mức thưởng gồm 1 giải nhất 500 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng và 1 giải ba 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2026, hội đồng thi tuyển sẽ chấm chọn phương án, tháng 5 lấy ý kiến cộng đồng và hoàn thiện trước khi công bố kết quả, trao giải vào cuối tháng 5/2026. Dự án cầu vượt sông Hương qua cồn Hến cùng đường dẫn hai đầu cầu dự kiến triển khai trong khoảng 4 năm, chia làm hai giai đoạn gồm xây dựng đường dẫn, giải phóng mặt bằng và thi công cầu chính.

Ngọc Văn/Tiền Phong

