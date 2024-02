Thị trường ôtô Việt đang có khởi đầu chậm chạp

Đà suy giảm về doanh số xuất hiện gần như ở toàn bộ hãng xe phổ thông tại thị trường Việt Nam, khiến số liệu bán hàng ở tháng đầu tiên không mấy khả quan.

Doanh số chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam sụt giảm ngay tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng đầu năm, tổng doanh số toàn thị trường Việt Nam đạt 19.243 xe các loại, bao gồm 14.745 xe du lịch, 4.390 xe thương mại cùng với 108 xe chuyên dụng.

So với tháng 12/2023, doanh số toàn thị trường đã giảm 50% nhưng nếu đặt cạnh cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ôtô của người Việt đã tăng 11%.

Mitsubishi Xpander, Ford Ranger vẫn sống khỏe

Dù sụt giảm đáng kể về doanh số so với tháng cuối năm ngoái, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger vẫn là 2 mẫu xe hiếm hoi có thể duy trì thành tích bán hơn 1.000 xe sau khi kết thúc tháng đầu năm 2024.

Với lượng tiêu thụ 1.285 xe trong tháng 1, “vua doanh số” Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam. Đứng ngay sau mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Nhật Bản là “vua bán tải” Ford Ranger với 1.143 xe bán ra, bao gồm 952 xe lắp ráp trong nước và 192 xe Ranger Raptor nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Mitsubishi Xpander và Ford Ranger dẫn đầu danh sách xe bán chạy trong tháng đầu năm Doanh số 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 1 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Mitsubishi Xpander Ford Ranger Hyundai Accent Mazda CX-5 Honda HR-V Ford Everest Kia Sonet Toyota Vios Kia Seltos Honda City

xe 1285 1143 916 801 801 785 710 653 524 482

Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng đầu năm vẫn ghi nhận phần đông gương mặt quen thuộc như Hyundai Accent, Mazda CX-5, Toyota Vios hay Ford Everest và bộ đôi Sonet/Seltos của thương hiệu Kia.

Trường hợp gây bất ngờ duy nhất thuộc về Honda HR-V khi mẫu SUV đô thị nhập Thái bất ngờ đạt doanh số 801 xe trong tháng đầu năm, đứng thứ năm toàn thị trường và xếp trên nhiều đối thủ “sừng sỏ” như Ford Everest, Kia Seltos và đối thủ Hyundai Creta.

Nhiều hãng xe giảm mạnh doanh số

Trong tháng 1, Toyota ghi nhận lượng tiêu thụ 2.208 xe tại thị trường Việt Nam, còn con số này ở nhóm xe du lịch của Hyundai và Ford lần lượt ở mức 2.901 xe và 2.420 xe. So với doanh số đạt được ở tháng 12/2023, lượng tiêu thụ ôtô các thương hiệu này đều giảm trong tháng đầu năm.

Honda thông báo bán được 2.023 ôtô cho khách hàng Việt Nam trong tháng 1, giảm 50% so với doanh số đạt được hồi tháng cuối năm ngoái. Lượng tiêu thụ của Isuzu trong tháng 1 đạt 482 xe và cũng thấp hơn 49% so với kỳ báo cáo tháng 12/2023.

Doanh số phần lớn hãng xe đều giảm trong tháng đầu năm 2024. Ảnh minh họa: Isuzu.

Mitsubishi dù sở hữu mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường nhưng tổng doanh số cũng giảm 58% so với kỳ báo cáo liền trước, chỉ đạt 1.793 xe trong tháng đầu năm. Đà suy giảm doanh số cũng diễn ra ở nhóm xe do Thaco phân phối tại Việt Nam khi tổng doanh số ôtô Kia trong tháng 1 đạt 2.369 xe, giảm 50% còn Mazda cũng bán ít hơn 55% so với tháng liền trước, đạt doanh số 1.972 xe.

Ngay cả Lexus, thương hiệu xe sang của tập đoàn Toyota, cũng giảm 42% doanh số so với tháng 12/2023. Báo cáo của Toyota cho biết lượng xe Lexus bán ra tại Việt Nam ở tháng đầu năm là 136 xe nhưng không công bố doanh số chi tiết.

Những điểm sáng hiếm hoi

Bất chấp toàn thị trường ôtô Việt Nam chìm trong sắc xám ảm đạm ngay tháng đầu năm, vẫn có nhiều mẫu xe nổi lên như điểm sáng hiếm hoi nhờ tăng trưởng doanh số so với kỳ báo cáo tháng 12/2023.

Nổi bật nhất là Honda HR-V như đã đề cập phía trên. Mẫu SUV đô thị của Honda đạt doanh số 801 xe, tương đương mức tăng trưởng gần 16% so với kỳ báo cáo cuối năm ngoái.

Doanh số tăng trưởng trong khi các mẫu xe đồng thương hiệu suy giảm sức bán đã giúp Honda HR-V bất ngờ trở thành cái tên bán chạy nhất của Honda trong tháng đầu năm, chiếm gần 40% tổng doanh số mà hãng ôtô Nhật Bản đạt được tại thị trường Việt.

Honda HR-V vượt qua Honda City và Honda CR-V để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu ôtô Nhật Bản trong tháng đầu năm. Ảnh: Bối Hạ.

Tân binh Hyundai Venue cũng ghi nhận sự tăng trưởng về doanh số trong tháng đầu năm. Báo cáo của TC Motor cho thấy đã có 196 xe Venue đến tay khách hàng Việt trong tháng 1, tăng nhẹ so với doanh số 180 xe từng ghi nhận hồi tháng 12/2023.

Trong khi đó, chương trình ưu đãi hàng trăm triệu đồng đã giúp Ford Explorer trở thành cái tên hiếm hoi tăng trưởng về doanh số trong dải sản phẩm ôtô du lịch của thương hiệu xe Mỹ. Từ chỉ 29 xe bán ra trong tháng cuối năm ngoái, doanh số mẫu SUV ba hàng ghế tăng lên thành 102 xe trong tháng 1, tương đương mức tăng trưởng ấn tượng gần 252%.

Dù vậy, theo tiết lộ của tư vấn bán hàng, Ford Explorer hiện đã hết hàng tại thị trường Việt Nam. Nhiều khả năng doanh số của mẫu SUV nhập khẩu này sẽ quay về tình trạng ảm đạm trong kỳ báo cáo kế tiếp.

Là những cái tên thường xuyên trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường tương tự Ford Explorer, cả Toyota Yaris và Honda Accord cũng đều bất ngờ tăng trưởng doanh số trong tháng đầu năm.

Mẫu SUV hạng B của Toyota đạt doanh số 7 xe, nhỉnh hơn 2 xe so với thành tích bán hàng hồi cuối năm ngoái. Trong khi đó, Honda Accord bán nhiều hơn một xe so với kỳ báo cáo liền trước và ghi nhận lượng tiêu thụ 8 xe trong tháng đầu năm.

Xu hướng hybrid tại thị trường xe Việt

Khác với các báo cáo thường kỳ được công bố trước đây, số liệu bán hàng do VAMA cung cấp trong tháng 1 đã tách bạch doanh số của các phiên bản hybrid thay vì gộp chung dưới tên một dòng xe.

Cụ thể, báo cáo của VAMA cho thấy trong tháng đầu năm đã có 427 xe Suzuki Ertiga Hybrid đến tay khách hàng Việt, bên cạnh 52 xe Toyota Yaris Cross Hybrid, 35 xe Honda CR-V e:HEV RS, 28 xe Toyota Camry Hybrid và 18 xe Toyota Corolla Altis Hybrid.

Song song với đó, dẫu sở hữu số lượng không quá cao nhưng báo cáo của VAMA cũng phần nào cho thấy nhu cầu mà thị trường Việt Nam dành cho phiên bản hybrid của Kia Sorento, Toyota Innova Cross và Toyota Corolla Cross.

Báo cáo doanh số của các hãng xe đã tách riêng nhóm ôtô hybrid. Ảnh minh họa: Bối Hạ.

Dù chỉ là thay đổi khá nhỏ trong báo cáo doanh số, cách thống kê của VAMA cho thấy góc nhìn mới của đơn vị này cũng như hãng xe đối với phiên bản hybrid của từng mẫu xe. Trước đây, các mẫu xe điện VinFast cũng từng được xếp ngang hàng với dải sản phẩm ôtô sử dụng động cơ xăng và dầu trong bảng thống kê doanh số hàng tháng, nhưng hiện đã không còn do định hướng từ hãng chỉ công bố doanh số thường niên.

Tại Việt Nam, Toyota đang là hãng xe phổ thông sở hữu nhiều mẫu ôtô sử dụng động cơ hybrid nhất. Suzuki nhanh chóng mang về Ertiga bản hybrid để thay thế cho phiên bản động cơ xăng, còn Kia và Honda cũng trình làng phiên bản hybrid cho Sorento cùng CR-V.

Năm 2024 được dự đoán sẽ là một năm của ôtô điện và xe hybrid khi nhiều hãng xe trên thế giới phải thay đổi mình nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày một khắc khe hơn. Tuy nhiên ở Việt Nam, ôtô điện nói chung và xe hybrid nói riêng vẫn chưa phải là lựa chọn hàng đầu, nguyên nhân có thể đến từ vấn đề cơ sở hạ tầng sạc và công nghệ còn tương đối mới mẻ.