Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Thị trường ebook sau Nghị định về xử phạt vi phạm bản quyền số

  • Chủ nhật, 8/11/2026 11:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các chế tài đối với hành vi chia sẻ nội dung số vi phạm bản quyền được kỳ vọng góp phần hạn chế sách lậu, tạo điều kiện cho thị trường ebook có bản quyền phát triển.

ebook ảnh 1

Thị trường ebook có nhiều chuyển biến tích cực khi có sách lậu bị nghiêm cấm trên không gian mạng.

“Từ khi các quy định về cấm chia sẻ sách có bản quyền với những chế tài hợp lý được ban hành thì thị trường ebook có bản quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sách lậu trở nên hạn chế trong thời gian gần đây”, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc phát triển kinh doanh máy đọc sách Akishop, chia sẻ với Tri Thức - Znews tại sự kiện Inknovation Day 2026 ngày 7/11 ở TP.HCM.

Bà kể trước đó tình trạng sách lậu từng ảnh hưởng đáng kể đến thị trường ebook có bản quyền. Một bộ phận người dùng có xu hướng tìm đến các nguồn sách không chính thống thay vì mua sách hoặc sử dụng dịch vụ từ đơn vị phát hành hợp pháp.

Một trong những văn bản liên quan là Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 19/8 theo đề nghị của Bộ Công an. Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ, sử dụng nội dung số không bảo đảm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Tùy tính chất hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị phạt 10-20 triệu đồng hoặc 20-30 triệu đồng theo các quy định tương ứng tại Điều 15 và Điều 14.

ebook ảnh 2

Không gian trải nghiệm máy đọc sách ở Inknovation Day 2026.

Trong bối cảnh này, theo bà Hằng, điều các đơn vị kinh doanh máy đọc sách - bên có liên quan trực tiếp đến ebook - cần làm là tiếp tục mở rộng danh mục đầu sách điện tử chính thống với mức giá đa dạng, dễ tiếp cận. Bản thân đơn vị cũng làm việc với các nhà xuất bản để không ngừng bổ sung nguồn sách có bản quyền.

“Với sự phối hợp nhiệt tình từ các nhà xuất bản, nguồn sách điện tử có bản quyền hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực. Hy vọng trong tương lai, sẽ có đa dạng hơn các nguồn ebook cho độc giả”, bà nói thêm. Bên cạnh đó, các công ty máy đọc sách cũng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng cách phát triển công nghệ đọc sách điện tử.

Inknovation Day 2026 là ngày hội công nghệ và đọc sách do Akishop tổ chức. Sự kiện hướng đến cộng đồng yêu công nghệ và ebook. Bên cạnh khu vực trải nghiệm các thiết bị mới, chương trình có những phiên chia sẻ chuyên sâu về toàn cảnh thị trường E-ink năm 2026, giới thiệu đặc điểm và khả năng ứng dụng của từng dòng sản phẩm.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Hiểu Nhi

Ảnh: Akishop

ebook máy đọc sách lậu công an mạng

    Đọc tiếp

    Bộ Văn hóa yêu cầu siết xử lý sách lậu

    Bộ Văn hóa yêu cầu siết xử lý sách lậu

    0

    Đoàn Liên ngành Trung ương đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý hành vi nhân bản, in lậu, phát tán trái phép các xuất bản phẩm đã bị thu hồi.

    Mạnh tay với sách lậu trên mọi nền tảng

    Mạnh tay với sách lậu trên mọi nền tảng

    0

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản có nhiều quy định mới liên quan tới hành vi in, tàng trữ, phát tán sách giả, sách lậu, sách in nối bản trái phép.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý