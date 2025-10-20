Thị trấn thơ mộng nổi tiếng nhờ champagne

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ hai, 20/10/2025 21:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cognac là vùng đất trù phú ở miền nam nước Pháp. Nhờ khí hậu ấm áp, ôn hòa, nơi đây trồng được giống nho hảo hạng, là nguyên liệu để sản xuất ra nhiều loại rượu trứ danh.

Hieu ve ruou anh 1

Nhiều người đã tới Cognac vào mùa thu hoạch nho để trải nghiệm quá trình sản xuất rượu. Ảnh minh họa: F.M.

Brandy không những là loại rượu mạnh lâu đời nhất mà còn được năm châu bốn bể công nhận là tinh tế nhất. Trong dược điển của chúng ta, brandy thường được biết tới với cái tên Sp. Vini Gall - Spiritus Vini Gallici - hoặc rượu nho Pháp. Giờ cái tên này đã được đổi thành Sp. Vini Vitis hoặc rượu từ cây nho.

Trong tiếng Latin, loại rượu này được gọi là aqua vitae, còn trong tiếng Pháp là eau de vie, hoặc nước của sự sống. Trong suốt nhiều thế kỷ, công dụng của brandy hầu hết bị gói gọn cho những mục đích y tế và được kê cho hầu như mọi chứng bệnh có thể tưởng tượng ra.

Mặc dù chữ “brandy” thường được hiểu là brandy nho, nghĩa rộng hơn của từ này áp dụng cho rượu chưng cất từ trái cây trái ngược với những loại rượu chưng cất từ ngũ cốc (whisky) và đường (rum). Cho nên, bên cạnh brandy nho, chúng ta có brandy cherry (kirsch), brandy mận khô hay brandy mận (slivovid, quetsch và mirablle), táo, đào hay brandy mơ và - dù ít được biết đến - có cả brandy cam.

Công ty Zwack ở Budapest, Hungary, cũng làm ra một loại brandy mâm xôi rất ngon tên là Himbeergeist - rượu mâm xôi - và ở Pháp và Thụy Sĩ, loại brandy tương tự vậy được gọi là framboise (đọc là frahnbwahze).

Trong tất cả các loại brandy nho trên thế giới, dân sành sỏi sẽ đồng ý rằng cognac là tinh tế nhất và thứ cognac ngon nhất chính là Fine Champagne. Mọi loại cognac đều đến từ thị trấn Cognac nằm dọc theo lưu vực sông Charente ở miền nam nước Pháp, cách Bordeaux không xa.

Khu vực này được chia thành tám vùng và ở trung tâm là Grand Champagne, nơi sinh ra Fine Champagne, nhà quý tộc trong giới cognac. Nho để làm mọi loại cognac được trồng, thu hái, ép, lên men, chưng cất, lên tuổi và đóng chai cũng ở vùng Cognac này. Không một giọt rượu vang hay brandy nào khác được phép lọt vào một chai cognac.

Sự thơm ngon đặc biệt của loại rượu này trước hết là do thổ nhưỡng và khí hậu của vùng trồng nho và thứ hai là nhờ sự tận tụy và niềm tự hào mãnh liệt được thể hiện trong mọi khâu, bắt đầu từ lúc trồng nho cho đến khi lên tuổi và đóng chai thành rượu brandy. Chất đất giàu đá vôi, mịn và nhẹ như tro.

Suốt mùa hè những cây nho đắm mình trong ánh nắng óng ả, chan hòa. Do đó, trong cả quá trình trưởng thành, trái nho thâu nạp tinh túy từ đất mẹ và bầu không để biến đổi thành nước ép quả và sau này trở thành thứ vàng lỏng gọi là cognac.

Cũng nên nói qua rằng Champagne của thị trấn Cognac khác hoàn toàn với loại rượu vang sủi của các thị trấn khác ở miền bắc nước Pháp. Trên thực tế, lạ thay những trái nho làm nên rượu cognac lại có vị chua, hơi mặn và tuyệt nhiên chẳng ngon lành gì. Chỉ sau khi được chưng cất và lên tuổi, chúng mới đạt được vị êm, hương thơm và đặc tính khiến loại rượu này được ưa chuộng không chỉ ở nước Pháp mà còn trên toàn cầu.

Nho được chưng cất bằng phương pháp pot still và mọi công đoạn đều được chính quyền giám sát nghiêm ngặt. Mỗi nồi chưng cất đều bị khóa và niêm phong. Trong cả mùa chưng cất, có thể tới sáu tháng hoặc hơn, các nồi chưng cất hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, suốt cả tuần kể cả chủ nhật.

Từng bước của quá trình được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ và hoàn hảo đến từng chi tiết. Như người ta hay nói, đây là công việc lao động đong đầy yêu thương hướng tới vinh quang lớn lao cho thị trấn và sản vật nơi đây.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

