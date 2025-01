Thị trấn nhỏ bất ngờ được người đàn ông lạ tặng hơn 10 triệu USD

Trong suốt cuộc đời 91 năm của Roger Thiberville, ông chưa bao giờ đến thị trấn ở Normandy đã cho ông họ của mình. Là hậu duệ của một gia đình chủ vườn nho, ông được thừa kế tài sản ở Paris từ cha mẹ và làm nghề khí tượng học. Nhưng khi Thiberville qua đời vào tháng 8/2024 mà không còn người thân, thị trưởng của thị trấn (với dân số 1.773 người) đã nhận được một cuộc điện thoại. Ông Thiberville đã để lại cho thị trấn Thiberville phần lớn khối tài sản ước tính 10 triệu euro (tương đương 10,25 triệu USD ) của mình.

Ông Guy Paris, thị trưởng của Thiberville, cho biết người dân địa phương và các quan chức vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Họ đang cân nhắc cách chi tiêu khoản tiền bất ngờ này, gấp 5 lần ngân sách hàng năm của thành phố.

"Đây là một khoản tiền đặc biệt. Rõ ràng là số tiền này vượt quá sức tưởng tượng", ông Paris nói với đài phát thanh địa phương France Bleu.

“Chúng tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì với số tiền đó. Chúng tôi sẽ không tiêu hết. Chúng tôi sẽ quản lý số tiền thừa kế này như cách thức sử dụng ngân sách thành phố - với sự thận trọng và trách nhiệm”, vị thị trưởng nói thêm.

Thực tế thị trấn này đang cần một trả khoản vay ngân hàng hơn 400.000 euro được sử dụng để xây dựng trường tiểu học mới. Vì thị trấn là một cơ quan công nên sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế thừa kế nào.

Ông Paris cho hay có vẻ như mối liên hệ duy nhất của Thiberville với thị trấn là tên của ông. Vị thị trưởng chia sẻ rằng ông được biết quý ông hảo tâm đã sống “khiêm tốn ở Paris”, nơi ông sở hữu bốn căn hộ ở quận 15 phía đông nam của thành phố.

Một điểm cũng không kém phần ngạc nhiên là hiện không thể có được bức ảnh nào của ông Thiberville. Mong muốn duy nhất của Thiberville là tro cốt của ông được đặt tại một đài tưởng niệm trong nghĩa trang của thị trấn.

“Ông Thiberville không yêu cầu bất cứ điều gì để đổi lại di sản của mình, nhưng chúng tôi nợ ông ít nhất là điều đó”, thị trưởng cho biết.

Thiberville là một thị trấn yên bình với lâu đài cuối thế kỷ XIX và một nhà máy sản xuất ruy băng cũ, không có gì khác biệt so với các thị trấn Norman khác. Điểm thu hút lớn gần nhất có lẽ là Vương cung thánh đường lớn ở Lisieux - cách Thiberville 16 km về phía tây - được xây dựng để tôn vinh Thánh Thérèse và khánh thành vào những năm 1950.

“Chúng tôi đang thưc hiện các dự án: một công viên công cộng có khu vui chơi, một sân chơi bi sắt lợp các tấm pin Mặt Trời, cải tạo trường tiểu học, một sân bóng đá tổng hợp…”, ông Paris cho hay.

Trong khi Thiberville ăn mừng vận may bất ngờ, các ngôi làng lân cận Le Planquay và La Chapelle-Hareng có thể đang hối tiếc vì quyết định không sáp nhập với thị trấn để nhận trợ cấp dành cho các địa phận có hơn 2.000 cư dân. Kế hoạch đã bị các ủy viên hội đồng lân cận bác bỏ, nghĩa là Thiberville sẽ không cần chia sẻ khoản thừa kế của mình.

