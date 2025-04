Thi thể diễn viên Mỹ được tìm thấy bên bờ sông

Sophie Nyweide được phát hiện đã qua đời bên bờ sông vào rạng sáng 14/4. Nguyên nhân ban đầu được cho là có liên quan tới chất kích thích.

Ngày 22/4, tờ TMZ đưa tin nữ diễn viên Sophie Nyweide qua đời ở tuổi 24. Thi thể của cô được phát hiện gần căn lều bên sông ở Bennington, tiểu bang Vermont (Mỹ). Cơ quan chức năng bước đầu xác định cô không sống trong lều, nhiều khả năng chỉ tụ tập với ai đó tại đây trước khi qua đời.

Bà Shelly, mẹ của Sophie Nyweide, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau đớn. Tôi chỉ có thể nói rằng quãng thời gian Sophie làm diễn viên tuy ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Làm ơn, hãy để con bé yên nghỉ”.

Bà tiết lộ thêm: “Theo những gì tôi biết thì con bé có dùng ma túy. Khi mất, con bé đang ở cùng một số người khác, tôi không quen họ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Kết quả khám nghiệm chưa có. Họ nói sẽ mất khoảng 6 - 8 tuần. Nên tôi không thể nói gì chắc chắn lúc này”.

Sophie Nyweide nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Ảnh: Memfis Film.

Ngoài ra, trong cáo phó, gia đình Sophie hé lộ cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần và phải dùng thuốc hay gặp chuyên gia tâm lý. “Sophie đã tự dùng thuốc để đối phó với nỗi đau và cảm giác tội lỗi dồn nén trong lòng, và điều đó đã dẫn đến bi kịch. Cô ấy luôn nói sẽ ‘tự xử lý’, và nhất quyết từ chối những liệu pháp có thể đã cứu lấy mình”, cáo phó viết.

Sophie Nyweide sinh năm 2000, từng là sao nhí nổi tiếng một thời. Khi chưa tròn 11 tuổi, cô đã tham gia 7 bộ phim, trong đó có những dự án nổi tiếng như Noah, Bella, Margot at the Wedding và Shadows & Lies... Cô cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Law & Order và What Would You Do?.

Gia đình cho biết Sophie Nyweide đã có những tháng năm hạnh phúc trên phim trường. Cô được miêu tả là một người "sáng tạo, năng động và trưởng thành trước tuổi".