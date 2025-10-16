Thi thể chưa rõ danh tính dạt vào bờ biển, túi có 100.000 đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh nhân thân của thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển xã Sen Ngư.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính thi thể nam giới trôi vào bờ biển xã Sen Ngư (Quảng Trị).

Công an xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp xác minh nhân thân của một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển xã này.

Cụ thể, khoảng 6h, ngày 16/10, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển (đoạn qua thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định thi thể này là nam giới, có độ tuổi từ khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 165-170 cm, mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ, trong túi có 100.000 đồng.

Công an xã Sen Ngư cũng thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người này, xin liên hệ đến Công an xã Sen Ngư (0912549539 – Thượng tá Lê Quang Chiêm, Trưởng Công an xã) hoặc UBND xã Sen Ngư để phối hợp làm rõ.

Trước đó, tại TP Huế người dân cũng phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông, chưa xác định được danh tính.

Cụ thể, khoảng 15h50 ngày 14/10, anh Nguyễn T. (SN 1964, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) đi qua cầu Bãi Dâu thì phát hiện một thi thể nổi trên sông nên trình báo công an. Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến tổ chức vớt, khám nghiệm tử thi.

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7 m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày.