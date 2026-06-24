Thí sinh Rap Việt cầu hôn bạn gái

Rapper gung0cay và bạn gái đã có khoảng 3 năm hẹn hò. Mới đây, thí sinh Rap Việt cầu hôn thành công người yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân, gung0cay chia sẻ hình ảnh cầu hôn bạn gái. Anh đăng ảnh hai người trong bữa tiệc lãng mạn. Trong một hình ảnh, bạn gái anh ôm hoa tươi và khoe đeo nhẫn ở ngón áp út.

Kèm theo hình ảnh, rapper viết: “She said yes”. Phía dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp như Emily, Tez, Thiều Bảo Trâm… cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng 2 người.

gung0cay cầu hôn bạn gái. Ảnh: @gung0cay.

Rapper và bạn gái có khoảng 3 năm hẹn hò. Thời gian qua họ thoải mái tương tác, đăng ảnh, video chung. Bạn gái gung0cay được khen ngoại hình xinh xắn, phong cách thời trang trẻ trung. Cô hiện là chuyên gia trang điểm tại TP.HCM.

Gừng (tên thật Lê Trọng Hoàng Long), sinh năm 2003, là rapper được khán giả biết đến sau khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên trong đội của Suboi. Đến Rap Việt mùa 3, anh trở lại với rap name mới là gung0cay. Theo gung0cay, việc anh đổi nghệ danh được lấy cảm hứng từ câu nói của HLV Suboi: "Gừng không cay lắm" và anh cũng yêu thích trà gừng.

Ngay khi xuất hiện ở mùa 3, anh nhanh chóng tạo dấu ấn khi trình diễn ca khúc Hơi bị nóng, lấy cảm hứng từ bản hit Nóng của BigDaddy. Tiết mục giúp nam rapper nhận được 90% bình chọn từ khán giả trường quay, đồng thời chinh phục cả 3 HLV B Ray, BigDaddy và Andree Right Hand. Đặc biệt, B Ray và BigDaddy đều sử dụng nón vàng để giành quyền chiêu mộ, tạo nên "cuộc chiến" nón vàng đầu tiên của mùa giải.

Bên cạnh Rap Việt, gung0cay còn được biết đến qua nhiều ca khúc như Hà Nội gen trội, M.E.R, Phút đắm đuối, Zai phố... Với phong cách âm nhạc trẻ trung, giàu năng lượng và đậm màu sắc đường phố, anh được đánh giá là một trong những gương mặt rapper Gen Z triển vọng của làng nhạc Việt.