Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 12 năm

Từng tham dự Đường lên đỉnh Olympia 2014, Trần Thị Thúy Huyền sau 12 năm có sự thay đổi ấn tượng cả về sự nghiệp lẫn hình ảnh cá nhân.

Năm 2014, Trần Thị Thúy Huyền (sinh năm 1996, học sinh trường THPT Quang Trung, Gia Lai) giành giải nhất tuần tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Thời điểm đó, hình ảnh của cô gắn liền với một nữ sinh học giỏi, dáng vẻ giản dị, mang kính cận.

12 năm sau, Thúy Huyền là Giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam của một công ty cung cấp giải pháp công nghệ quảng cáo dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM. Song song với sự nghiệp, hình ảnh cá nhân của cô cũng thay đổi rõ rệt với vẻ ngoài tự tin, xinh đẹp, nổi bật hơn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thúy Huyền cho biết sau Olympia 2014, cô bước vào một giai đoạn dài tập trung gần như tuyệt đối cho việc học tập và làm việc. "Động lực lớn nhất của tôi khi đó là chứng minh năng lực bằng trí tuệ, kết quả và kỷ luật. Tôi gần như đặt cảm xúc cá nhân và cả ngoại hình xuống hàng thứ yếu", cô kể.

Chỉ đến khi đã có những năm tháng va chạm trong môi trường doanh nghiệp lớn, Huyền mới nhận ra ngoại hình và năng lượng cá nhân cũng là một phần quan trọng của sự phát triển toàn diện. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn: niềng răng, tập gym, xây dựng chế độ ăn uống cân đối và cởi mở với những hoạt động ngoài công việc.

Thúy Huyền khi thi Đường lên đỉnh Olympia 2014 và hiện tại.

Không "đóng khuôn" trong một hình ảnh

Năm 2022, Thúy Huyền gây chú ý khi tham gia chương trình Nóng cùng World Cup và gần đây là cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. Với cô, đây không phải những "cú rẽ" bất thường, mà là những trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá bản thân.

"Nóng cùng World Cup là lần đầu tôi cho phép mình bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc gắn với học thuật và công việc văn phòng. Chương trình đòi hỏi sự tự tin trước ống kính, phản xạ nhanh và nguồn năng lượng tích cực", cô nhớ lại.

Huyền kể rằng ở vòng casting, khi được hỏi lý do tham gia, cô bộc lộ mong muốn khẳng định phụ nữ hoàn toàn có thể hiểu sâu về bóng đá, không hề thua kém nam giới.

Thúy Huyền coi việc tham gia chương trình Nóng cùng World Cup và thi hoa hậu là những trải nghiệm thú vị.

Những thay đổi ấy là một phần quá trình trưởng thành của Thúy Huyền. Trên hành trình đó, cô cũng từng hoài nghi bản thân, cảm thấy mình chưa đủ ở một vài khía cạnh. Để vượt qua, Huyền chọn cách quay về với sự tập trung và kỷ luật, sống trọn với hiện tại và chủ động hành động khi đã thực sự mong muốn điều gì.

"Giờ đây, tôi không còn đo giá trị bản thân chỉ bằng thành tích hay chức danh, mà học cách lắng nghe cảm xúc và nhịp điệu riêng của mình", cô chia sẻ.

Sự thay đổi này giúp Huyền sống trọn vẹn hơn khi tìm được cảm giác cân bằng và tự do, trong khi vẫn giữ được sự sắc sảo và bản lĩnh trong công việc.

Học hỏi từ Elon Musk, Pavel Durov

Với Thúy Huyền, gia đình vẫn luôn là điểm tựa quan trọng. Cô được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ, trong không khí gắn bó của một gia đình coi trọng truyền thống, sự kết nối và lòng biết ơn cội nguồn.

Là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em, Huyền sớm ý thức được vai trò của mình. Nhiều năm trước, cô đã xây nhà cho cha mẹ.

Hiện tại, các em của Huyền đều đã trưởng thành và có hướng đi riêng: người làm công việc văn phòng, người khởi nghiệp với studio dạy múa, người hoạt động trong lĩnh vực truyền hình với vai trò diễn viên, MC, và em trai út đang theo học Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Thúy Huyền hiện giữ chức vụ Giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam cho một công ty cung cấp giải pháp công nghệ quảng cáo dựa trên dữ liệu và AI.

Về kế hoạch tương lai, Thúy Huyền cho biết dự định du học thạc sĩ tại Mỹ sẽ được lùi lại. Trước mắt, cô ưu tiên cho công việc, hướng tới những giá trị dài hạn, đồng thời từng bước tìm hiểu đầu tư và dự định lập gia đình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ngoài công việc, điều khiến Huyền cảm thấy đáng nhớ nhất chính là hành trình mở rộng "thế giới bên trong".

Cô dành nhiều thời gian tìm hiểu về kinh doanh và đặc biệt quan tâm đến hành trình khởi nghiệp của những doanh nhân toàn cầu như Elon Musk hay Pavel Durov. Điều khiến cô ấn tượng không chỉ là thành công các nhân vật này đạt được, mà còn là cách họ tư duy sáng tạo, dám đưa ra quyết định lớn trong những hoàn cảnh đầy rủi ro và biến ý tưởng thành hiện thực.

Song song với đó, Huyền duy trì sở thích tìm hiểu triết học và lịch sử, tìm đến thiền như một cách cân bằng nội tâm. Những lĩnh vực này giúp cô nhìn vấn đề đa chiều, bình tĩnh hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống, giảm phán xét và đưa ra quyết định có nền tảng hơn.

Thúy Huyền với phong cách nữ tính và rạng rỡ trong cuộc sống hàng ngày.