Thí sinh đi thi lớp 10 bằng xe cứu thương

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã bố trí xe cứu thương, cùng đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ đưa một thí sinh vừa phẫu thuật ruột thừa đến điểm thi lớp 10.

Nữ sinh được đưa đến điểm thi lớp 10 bằng xe cứu thương. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Bệnh nhân là em P.T.L.N., học sinh lớp 9 ở xã Định Hóa (Thanh Hóa). Trước đó, em được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa và được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời.

Sau ca mổ, sức khỏe của em tiến triển tốt, các bác sĩ đánh giá em đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chỉ đạo các khoa, phòng phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ.

Sáng 5/6, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã bố trí xe cứu thương đưa em N. đến điểm thi trường THPT Nguyễn Quán Nho, xã Thiệu Quang (Thanh Hóa), giúp em không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

Bệnh viện cũng cử bác sĩ, điều dưỡng cùng phương tiện y tế cần thiết theo xe cứu thương để theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn cho em trong suốt quá trình di chuyển và tham gia làm bài thi.

Em N. vừa trải qua ca phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào ngày 5-6/6, với hơn 51.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 7.500 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.

Các thí sinh sẽ làm bài thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ thi thêm bài thi môn chuyên vào chiều 6/6.