Thí nghiệm 'kẹo dẻo' cho thấy tính cách quan trọng nhất để thành công

Những người thành công sẽ có một số đặc điểm chung về tính cách. Điều này có thể xuất hiện từ khi họ còn là một đứa trẻ và được bồi đắp thêm trong quá trình trưởng thành.

Kẹo dẻo có màu sắc sặc sỡ, được rất nhiều em bé yêu thích. Ảnh minh họa: V.E.

Giáo sư Walter Mischel ở Đại học Stanford đã từng thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng mang tên “Kẹo dẻo”. Nhưng đứa trẻ tham gia thí nghiệm sẽ được đưa tới phòng riêng. Người ta sẽ đặt trước mặt chúng một chiếc kẹo dẻo và dặn rằng nếu trong thời gian họ ra khỏi phòng mà đứa trẻ không ăn kẹo thì sẽ được cho thêm một chiếc nữa.

Khi những đứa trẻ lớn lên, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi chúng và nhận thấy rằng: Những đứa trẻ chống lại được cám dỗ, không ăn chiếc kẹo dẻo gặt hái được nhiều thành tựu trong học tập và công việc, kỹ năng xã hội tốt hơn, ít lạm dụng chất kích thích hơn, khả năng bị béo phì thấp hơn.

Thí nghiệm trên đã chứng minh một điều: Kiên nhẫn và trì hoãn hưởng thụ là nhân tố then chốt ảnh hưởng đến thành công của một người. Giáo sư Duckworth từng nói rằng: Muốn trở thành người có nội tâm mạnh mẽ, nhận được cơ hội thực hiện giấc mộng, thì buộc phải có đủ kiên nhẫn để đối mặt với mọi áp lực mà thời gian và dục vọng gây ra.

Cảm xúc tiêu cực sẽ quấy nhiễu chúng ta, khiến chúng ta đánh mất năng lực suy xét lý tính, năng lực lựa chọn, quyết đoán cùng năng lực giải quyết vấn đề. Người dễ mất kiểm soát cảm xúc đa phần đều có tính tình nóng nảy, tính công kích mạnh, tự phụ quá mức…

Kiểm soát cảm xúc một cách hiệu quả, thông qua việc tự hỏi bản thân những vấn đề như “tính khí nóng nảy từ đâu tới”, “nguyên nhân nóng nảy là do đâu”, “có cần thiết phải nóng nảy không”, dần dà có thể nâng cao năng lực tự kiểm soát.

Muốn thành công, ngoài kiên trì, tìm cách kìm hãm dục vọng, chúng ta còn phải đối diện với con người thật của mình. Từ đó, bạn hãy nhìn rõ con người thật của bản thân, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Muốn thành công, chúng ta cần học cách khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm để trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai.

Con người giống như viên ngọc thô, muốn sáng bóng phải trải qua mài giũa. Đây là một hành trình dài cần sự kiên nhẫn. Một người muốn tiến bộ cần năm rộng tháng dài, đâu phải một vài ngày đã thấy ngay kết quả. Điều cần nhất là sự bình tĩnh của người trong cuộc, chỉ cần bạn tin vào bản thân, biết mình vẫn đang nỗ lực, nhất định bạn sẽ gặt hái thành quả.

Người ưu tú khi gặp khó khăn thường sẽ lựa chọn tiếp tục kiên trì, bởi họ nhận định đây là phương án tốt nhất. Họ hiểu rằng, sợ hãi không phải là con đường giải quyết vấn đề, không chỉ có vậy, lựa chọn trốn tránh cũng là đang trì hoãn thời gian tiến tới thành công của chính họ.