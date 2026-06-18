Thi công hố ga ở Hà Nội, 2 người tử vong

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Xuân Hoa/Tiền Phong.
Sáng 18/6, 3 người đàn ông xuống hố ga của căn nhà đang thi công để tháo dỡ cốt pha. Trong quá trình làm việc dưới hố, cả 3 bị ngạt khí.
Người dân phát hiện sự việc đã đưa các nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, hai người đã tử vong, người còn lại được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
UBND xã Đa Phúc cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã chỉ đạo Công an xã, các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức cứu hộ, bảo vệ hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định.
Người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đang dần ổn định.
Hiện, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.
UBND xã Đa Phúc bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát của các gia đình có người bị nạn; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và cung cấp thông tin chính thức khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.