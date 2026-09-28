'Theo đuôi' đoàn xe đạp mini, tìm về thư viện làng

"Có những bạn nhỏ quay lại thư viện vì muốn được nói chuyện với một anh chị nào đó tại đây, cũng có thể vì các bạn ngưỡng mộ anh chị, cũng có thể vì các anh chị giống một người bạn. Trong quá trình làm việc, tôi thường bảo các bạn tình nguyện viên coi thư viện như là ngôi nhà của mình. Như vậy, các bạn nhỏ cũng sẽ cảm thấy các anh chị giống như anh chị trong nhà, như người thầy, người hướng dẫn cho mình", anh Hưng cho biết.