Theo chân một nữ phóng viên độc thân làm IVF

Một nữ phóng viên Newsweek độc thân đã chia sẻ những trải nghiệm và suy ngẫm khi theo đuổi hành trình làm mẹ đơn thân bằng IVF trong "Innceivable", theo Newrepublic.

Ảnh: BBC.

Innceivable là câu chuyện của Bauman, một phóng viên điều tra của Newsweek, theo đuổi hành trình làm mẹ đơn thân.

Tại Mỹ, phụ nữ độc thân có thể thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với tinh trùng hiến tặng để có con. IVF là một phương pháp hợp pháp và ngày càng phổ biến tại Mỹ.

Dù tương đối thuận tiện để thực hiện IVF với công nghệ ngày càng phát triển, nhưng cả quá trình làm IVF không hề đơn giản. Trong Innceivable, độc giả sẽ được hiểu một quá trình đầy đủ, từ việc cân nhắc những người hiến tinh trùng, tạo dựng mối quan hệ với những người chủ động theo đuổi làm cha, mẹ đơn thân để được trở thành một phần của cộng đồng, và cả những khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần cần vượt qua của quy trình hỗ trợ sinh sản này.

Hàng loạt câu hỏi đạo đức được đặt ra

Khi bắt đầu quá trình có con một mình, có rất nhiều câu hỏi đạo đức được đặt ra với Bauman. Điều gì sẽ xảy ra nếu Bauman, người duy nhất gắn kết với đứa con của mình qua đời? Ai sẽ là người chăm sóc đứa bé?

Hay điều gì sẽ xảy ra nếu người hiến tặng tinh trùng cho Bauman kiện để giành quyền nuôi con? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu người hiến tặng đã là cha của hàng trăm đứa trẻ khác, và con của Bauman vô tình hình thành mối quan hệ loạn luân với một trong số họ?

Những câu hỏi này không dễ trả lời và không thể thắng đươc giấc mơ làm mẹ của Bauman. Hy vọng cho tương lai của Bauman gói gọn trong giấc mơ có con, dù bà đang có một công việc tốt và vẫn nỗ lực duy trì đời sống xã hội và hẹn hò.

Để bắt đầu quá trình này, Bauman đã cẩn thận chọn lọc người hiến tặng có hồ sơ tốt, dù việc tiếp cận với ngân hàng tinh trùng hay với những người hiến tặng tinh trùng ở Mỹ không phải là điều gì khó khăn, thậm chí bị choáng ngợp bởi quá nhiều thông tin, vả có thể cả cạm bẫy.

Dù đã tìm được người ưng ý, bà vẫn có cảm giác kỳ lạ: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự tiếp nhận dịch cơ thể, vậy mà chúng tôi thậm chí còn chưa thực sự nhìn thấy mặt nhau".

Ảnh: Newrepublic.

Sau khi xác định được người hiến tặng, Bauman đứng trước nhiều lựa chọn: thụ tinh tự nhiên (quan hệ tình dục), thụ tinh trong tử cung IUI hay thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) - lựa chọn cuối của Bauman.

Trong quá trình cố gắng thụ thai, khái niệm thời gian trở nên vô nghĩa, ngoại trừ những mốc thời gian liên quan đến quá trình có con.

Bauman viết "Tôi đã chán ngấy việc phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ có thể dành sự tập trung vào quá trình mang thai, chu kỳ kinh nguyệt của tôi đang ở giai đoạn nào hay dịch cổ tử cung của tôi trông như thế nào".

Sự khó khăn của quá trình làm mẹ đơn thân

Tại chương ấn tượng nhất của Inconceivable, câu chuyện quay ngược về năm 1884, trường hợp thụ tinh nhân tạo đầu tiên được diễn ra tại Mỹ nhờ có người hiến tặng. Một cặp vợ chồng hiếm muộn đã đến gặp bác sĩ William Pancoast ở Philadelphia để xin giúp đỡ.

Trong khi người vợ không hề biết chồng mình vô sinh do bệnh lậu, vị bác sĩ thông cảm đã gây mê người vợ và tiêm tinh trùng của một người lạ cho bà trước sự chứng kiến của các sinh viên y khoa. Sau khi bà mang thai, cả chồng và bác sĩ đều đồng ý rằng không cần phải thông báo toàn bộ sự việc cho người vợ.

Tuy nhiên, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày khi một trong những nhân chứng công bố một bức thư về nó 25 năm sau đó. Đó là một câu chuyện không dễ chịu gì với người trong cuộc và nó giúp hiểu rõ hơn những trải nghiệm không vui vẻ của Bauman khi tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Ví dụ, vì Bauman còn độc thân, bác sĩ từ chối kê đơn thuốc và thực hiện các thủ thuật hỗ trợ sinh sản thông thường cho đến khi bà trải qua (và chi trả) cho một cuộc đánh giá tinh thần đối với bệnh nhân không có bạn đời. Việc này là tuỳ thuộc vào đánh giá của bác sĩ và phòng khám, trong khi không bắt buộc đối với mọi phụ nữ độc thân.

Dù phải trả số tiền cao, chi phí IVF ở Mỹ vào khoảng 40.000 USD , Bauman vẫn không nhận được dịch vụ tương xứng. Trong quá trình làm việc với những bác sĩ lâm sàng lạnh lùng và luôn tỏ ra kẻ cả, Bauman bị đối xử như một tử cung biết đi và phần nào như một khách hàng khó tính, không mấy thông minh vì không hiểu rõ quy trình.

Russell, tác giả cuốn Doing It All, cũng đồng tình với những chia sẻ của Bauman, khi bà đã chứng kiến việc nhiều bà mẹ đơn thân bị soi mói, chịu đựng sự giám sát từ các bác sĩ, nhân viên công tác xã hội hay các nhà giáo dục về việc liệu họ có khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc con cái hay không. Nhiều người còn cho rằng những đứa trẻ này có thể sẽ phát triển tốt hơn nếu ở với cha mẹ nuôi, những người xa lạ nhưng đã kết hôn hợp pháp, hơn là với các bà mẹ đơn thân.

Những câu hỏi tương tự đang tiếp tục được đặt ra tại những quốc gia nơi các thủ tục y tế hỗ trợ sinh đẻ cho phụ nữ đơn thân ngày càng rộng mở. Tại Việt Nam, từ ngày 1/10, phụ nữ độc thân chính thức được quyền sinh con bằng IVF.

Trong khi câu trả lời về điều gì là tốt nhất cho con cái có thể khác nhau đối với từng người trong từng hoàn cảnh xã hội và văn hoá riêng, với riêng Bauman và cả Russell, hạnh phúc của một đứa trẻ phụ thuộc vào sự tận tâm và hạnh phúc của người chăm sóc chúng, hơn là số lượng người lớn trong gia đình hay mối quan hệ của họ với nhau.