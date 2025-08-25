Thêm trụ cột muốn tháo chạy khỏi Leverkusen

Piero Hincapie muốn rời Bayer Leverkusen trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, trong bối cảnh cầu thủ có điều khoản giải phóng 60 triệu euro.

Dù Leverkusen muốn giữ chân Hincapié, ban lãnh đạo có thể buộc phải nhượng bộ nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn.

Theo Bild, hậu vệ của Bayer Leverkusen bày tỏ mong muốn rời câu lạc bộ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào ngày 1/9. Hincapie, người từng là trụ cột trong chiến tích vô địch Bundesliga của Leverkusen mùa 2023/24, thể hiện rõ sự thất vọng với tình hình hiện tại của đội bóng và muốn tìm bến đỗ mới tốt hơn.

Đây là tin không vui với HLV trưởng Ten Hag, người vừa khởi đầu Bundesliga bằng trận thua ngược Hoffenheim 1-2 ngay tại BayArena. Hợp đồng của Hincapie với Leverkusen còn thời hạn đến năm 2029, nhưng điều khoản giải phóng 60 triệu euro – có hiệu lực từ mùa hè 2025 – khiến anh thu hút sự chú ý từ các đội bóng lớn.

HLV Ten Hag nhiều lần nhấn mạnh việc muốn giữ chân Hincapie, sau khi chia tay nhiều trụ cột khác hè này. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan gặp khó trong việc thuyết phục cầu thủ ở lại. Tính đến hiện tại, danh sách các trụ cột rời Leverkusen hè này lên tới 6 người, bao gồm Florian Wirtz và Jeremie Frimpong gia nhập Liverpool, Jonathan Tah chuyển đến Bayern Munich, Odilon Kossounou tới Atalanta, Granit Xhaka bất ngờ ký hợp đồng với Sunderland và thủ môn Lukas Hradecky gia nhập Eintracht Frankfurt theo dạng tự do.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho đội bóng trong việc duy trì sức mạnh ở mùa giải 2025/26. Thất bại ở trận mở màn Bundesliga khiến Ten Hag chịu áp lực lớn. Ngoài Hincapie, Amine Adli và Exequiel Palacios cũng muốn rời đi. Nếu không thể giữ chân các trụ cột như Hincapie, Adli và Palacios, Ten Hag sẽ gặp thêm vô vàn khó khăn sau khởi đầu tệ hại.