Thêm tiền đạo từ chối MU

Tiền đạo người Serbia từ lâu nằm trong danh sách mục tiêu của "Quỷ đỏ". Sau khi chi đậm 62,5 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha, MU muốn bổ sung thêm một tiền đạo đẳng cấp, giàu kinh nghiệm nhưng không đội giá quá cao. Vlahovic được xem là mảnh ghép hoàn hảo trong công cuộc tái thiết dưới thời Ruben Amorim.

Tuy nhiên, theo truyền thông Italy, chân sút 25 tuổi ưu tiên tiếp tục ở lại Serie A và đạt tiến triển lớn với AC Milan, trong trường hợp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Juventus ngay hè này. La Gazzetta dello Sport còn khẳng định thương vụ Vlahovic sang San Siro "gần như xong xuôi".

Gần đây, MU cũng được "chào hàng" hàng loạt tiền đạo tự do như Jamie Vardy, Callum Wilson hay Dominic Calvert-Lewin. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU từ chối vì những cái tên này không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Amorim.

Trước đó, MU theo đuổi Viktor Gyokeres nhưng mức giá quá cao, đồng thời chân sút người Thụy Điển chỉ muốn khoác áo Arsenal. Cùng thời điểm, MU cũng nỗ lực chốt mức giá với Brentford cho thương vụ Bryan Mbeumo.

Ở chiều ngược lại, sân Old Trafford sắp đón làn sóng thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Tyrell Malacia đều được thông báo phải tìm bến đỗ mới trong mùa hè này.

