Quốc gia châu Âu cấm tuyệt đối trẻ em sử dụng mạng xã hội

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ ngày 1/1/2027, đồng thời kêu gọi EU áp dụng quy định tương tự trên toàn khối.

Hy Lạp sẽ chính thức cấm trẻ em dùng mạng xã hội từ ngày 1/1/2027. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 8/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Lệnh cấm được thông báo qua một video đăng trên TikTok, nhằm trực tiếp gửi thông điệp đến những người trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã quyết định thực hiện một biện pháp khó khăn nhưng cần thiết, đó là cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Tôi biết một số bạn sẽ tức giận, song mục tiêu của chúng tôi không phải ngăn các bạn tiếp cận công nghệ. Thay vào đó, chính phủ muốn chống lại tình trạng lạm dụng một số ứng dụng đang làm hại sự trong sáng và tự do của các bạn", Thủ tướng Mitsotakis nói trong video.

Thủ tướng dẫn ra các lo ngại về sức khỏe tâm thần làm lý do chính. Ông cho biết đã nói chuyện với nhiều phụ huynh có con ngủ không ngon, dễ lo lắng và dành quá nhiều giờ trên điện thoại. "Khoa học đã chứng minh khi trẻ em ngồi trước màn hình hàng giờ, não của chúng không được nghỉ ngơi", ông nói.

Quốc hội Hy Lạp sẽ ban hành luật chính thức vào giữa năm 2026. Từ ngày 1/1/2027, các nền tảng phải hạn chế người dùng dưới độ tuổi quy định hoặc đối mặt với mức phạt lên đến 6% doanh thu toàn cầu theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU.

Hy Lạp không phải quốc gia đầu tiên nhưng là một trong số ít nước đã chính thức ban hành lệnh cấm. Australia là nước đầu tiên trên thế giới cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi vào tháng 12/2025. Anh, Pháp, Malaysia, Đan Mạch và Ba Lan cũng đang xem xét hoặc trong quá trình xem xét dự luật tương tự.

Một khảo sát của ALCO công bố tháng 2/2026 cho thấy khoảng 80% người Hy Lạp ủng hộ lệnh cấm. Chính phủ Hy Lạp trước đó đã cấm điện thoại trong trường học và triển khai nền tảng kiểm soát thời gian sử dụng màn hình cho phụ huynh.

Ngoài ra, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi hành động phối hợp toàn khối. Trong thư, ông đề xuất thiết lập "độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số" từ tuổi 15 trong khối, bắt buộc xác minh độ tuổi và tái xác minh định kỳ trên tất cả nền tảng.

"Hy Lạp sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện sáng kiến như vậy. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không phải là quốc gia cuối cùng. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy Liên minh Châu Âu đi theo hướng tương tự", ông Mitsotakis nói.