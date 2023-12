Thêm nhà băng giảm lãi suất xuống thấp hơn ngân hàng quốc doanh

Techcombank vừa thông báo giảm biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 18/12.

Theo biểu lãi suất áp dụng từ hôm nay (18/12), Techcombank đã điều chỉnh giảm tiếp lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân thêm 0,1-0,2 điểm % ở hầu hết kỳ hạn.

Theo đó, với khoản tiền gửi mở mới dưới 1 tỷ đồng tại quầy, ngân hàng giữ nguyên lãi suất 3,25%/năm ở kỳ hạn 1-2 tháng. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Techcombank đã giảm 0,1 điểm % xuống 3,35%/năm; kỳ hạn 6 tháng giảm còn 4,35%/năm (-0,1%); kỳ hạn 12 tháng trở lên giữ nguyên mức lãi 4,75%/năm.

Với khoản tiền tương tự gửi qua kênh online, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng được nhà băng này đưa ra ở mức 3,45%/năm, không thay đổi so với trước đó. Tuy nhiên, kỳ hạn 3-5 tháng đã giảm 0,1 điểm % xuống 3,65%/năm; kỳ hạn 6 tháng giảm 0,2 điểm % xuống 4,45%/năm; và kỳ hạn 12 tháng trở lên giảm 0,1 điểm % xuống 4,75%/năm.

Như vậy, mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài trên 24 tháng tại Techcombank hiện đã xuống thấp hơn cả nhóm ngân hàng quốc doanh là BIDV, VietinBank, Agribank (cùng chi trả 5,3%/năm).

Ngoài ra, Techcombank vẫn đưa ra mức lãi suất huy động 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trở lên, nhưng chỉ áp dụng với các khách hàng Private có khoản tiền gửi trên 3 tỷ đồng . Ở nhóm khách hàng này, lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại sẽ cao hơn khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng 0,1-0,25 điểm %.

- Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Techcombank (%/năm):



Dưới 6 tháng 6 tháng 12 tháng Trên 12 tháng Tiết kiệm mở mới dưới 1 tỷ đồng 3,45-3,65 4,45 4,75 4,75 Tiết kiệm mở mới trên 3 tỷ đồng 3,6-3,8 4,7 5 5

Tuần trước, ACB cũng đã mạnh tay giảm lãi suất huy động xuống thấp hơn cả ngân hàng quốc doanh. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng đã được nhà băng này dìm xuống còn 2,2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng còn 2,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng giảm còn 3,5%/năm; kỳ hạn dài 12 tháng trở lên giảm xuống còn 4,8%/năm.

Tương tự, với hình thức gửi online, người gửi tiền vào SCB hiện cũng chỉ nhận được mức lãi suất 2,24-2,51%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng; gửi 6 tháng chỉ nhận mức lãi 3,48%/năm; gửi 12 tháng nhận lãi 4,62%/năm và gửi trên 12 tháng hưởng lãi 4,23-4,6%/năm.

Sau lần giảm lãi suất mạnh tay này, biểu lãi suất huy động của SCB cũng thấp hơn cả 3 ngân hàng quốc doanh là Agribank, VietinBank, BIDV.

Ngoài các nhà băng kể trên, một loạt ngân hàng cũng đã có động thái giảm lãi suất huy động trong tháng 12 này như HDBank, Eximbank, KienlongBank, MB, MSB, ABBank, VIB, VPBank, TPBank... Trong đó MB, VIB, Eximbank là những ngân hàng đã giảm lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng này.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kết thúc năm tài chính 2023 và cuộc đua giảm lãi suất huy động của các ngân hàng vẫn chưa dừng lại. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn so với một năm trước, khi cũng vào giai đoạn cuối năm 2022, thị trường đã chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất huy động lên gần 10%/năm của các ngân hàng.

Động thái liên tục giảm lãi suất huy động xuống thấp kỷ lục của các ngân hàng phản ánh tình trạng dư thừa thanh khoản trong hệ thống do tốc độ tăng trưởng tín dụng không đạt kỳ vọng.

Tính đến ngày 30/11, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 13 triệu tỷ đồng , mới tăng 9,15% so với cuối năm 2022 và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm. Có thể thấy, các ngân hàng đang tăng tốc giải ngân nhưng tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước và cách xa mục tiêu mà NHNN đề ra hồi đầu năm (14,5%).

Ước tính dư địa trong tháng 12, các ngân hàng có thể cho vay thêm 638.000 tỷ đồng .