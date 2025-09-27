Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thêm lãnh đạo quốc tế 'chôn chân' vì đoàn xe của ông Trump

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chuyện những nhà lãnh đạo quốc tế phải chịu cảnh "chôn chân" để nhường đường cho đoàn xe của ông Trump bất ngờ thu hút sự chú ý.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myun bị chặn lại trên phố để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Trump. Ảnh: TikTok/Chosun Inbo

=Kỳ họp quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) trong tuần qua khiến giao thông trong thành phố có nhiều sự thay đổi bất thường. Cảnh tắc đường vì các lệnh phong tỏa tạm thời không phải là điều xa lạ đối với người dân New York.

Dù vậy, điều thú vị là các chính trị gia quốc tế có mặt tại New York để tham dự kỳ họp cũng phải chịu cảnh tắc đường và phong tỏa, nếu họ vô tình di chuyển trên đúng tuyến đường mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua.

Mới đây nhất, hình ảnh vào ngày 24/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myun và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chịu cảnh "chôn chân" tạm thời trên đường phố New York, để nhường đường cho đoàn xe của ông Trump đi qua bất ngờ gây sốt.

tac duong anh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhường đường cho đoàn xe của ông Trump trên đường phố New York. Ảnh: TikTok/Chosun Inbo

Theo truyền thông Mỹ, đoàn tùy tùng của ông Lee Jae-myun và ông Recep Tayyip Erdogan đều đã chủ động thương lượng với những cảnh sát đang tiến hành lệnh phong tỏa, để đoàn của họ có thể nhanh chóng rời đi, trước khi đoàn xe của ông Trump đi tới. Dù vậy, các thương lượng này đều không đem lại hiệu quả.

Sau cùng, các chính trị gia quốc tế và đoàn tùy tùng chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ hoặc tranh thủ đi dạo bộ trên hè phố cho đỡ... buồn chân, trước khi họ có thể tiếp tục di chuyển bằng xe hơi.

Ông Lee Jae-myun và ông Recep Tayyip Erdogan có trải nghiệm tắc đường ở New York ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gây sốt với một tình huống tương tự.

tac duong anh 2

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi điện "trách khéo" ông Trump khi phải dừng xe để nhường đường. Ảnh: SCMP.

Ngày 22/9, khi buộc phải dừng xe nhường đường cho Tổng thống Mỹ, ông Macron đã gọi điện ngay cho ông Trump để "trách khéo" một cách hài hước: "Ngài đoán xem đang có chuyện gì xảy ra? Tôi đang đứng chờ trên phố vì giao thông bị chặn lại. Tất cả dừng lại chỉ chờ đoàn xe của ngài đi qua thôi đấy".

Khoảnh khắc hài hước và "dân dã" này đã nhanh chóng gây sốt trên các trang tin quốc tế.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

tắc đường Donald Trump Hàn Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Emmanuel Macron ông Trump Donald Trump Tổng thống Mỹ lãnh đạo quốc tế Liên Hợp Quốc tắc đường chôn chân

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ong Trump noi se khong con goi Nga la 'ho giay' hinh anh

Ông Trump nói sẽ không còn gọi Nga là 'hổ giấy'

15:34 26/9/2025 15:34 26/9/2025

0

Sau khi vấp phải sự phản đối của Moscow, ông Trump tuyên bố sẽ không gọi Nga là "hổ giấy" nữa, song vẫn cho rằng nước này đang kéo dài xung đột vô ích ở Ukraine.

Hai guong mat cua ong Trump tai Lien Hop Quoc hinh anh

Hai gương mặt của ông Trump tại Liên Hợp Quốc

15 giờ trước 05:55 27/9/2025

0

Sự đối nghịch trong phong cách của ông Trump tại Liên Hợp Quốc buộc các nhà lãnh đạo thế giới chọn chiến lược ngoại giao mềm để vừa tránh xung đột vừa tìm kiếm nhượng bộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý