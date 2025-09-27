Thêm lãnh đạo quốc tế 'chôn chân' vì đoàn xe của ông Trump

Bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chuyện những nhà lãnh đạo quốc tế phải chịu cảnh "chôn chân" để nhường đường cho đoàn xe của ông Trump bất ngờ thu hút sự chú ý.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myun bị chặn lại trên phố để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Trump. Ảnh: TikTok/Chosun Inbo

=Kỳ họp quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) trong tuần qua khiến giao thông trong thành phố có nhiều sự thay đổi bất thường. Cảnh tắc đường vì các lệnh phong tỏa tạm thời không phải là điều xa lạ đối với người dân New York.

Dù vậy, điều thú vị là các chính trị gia quốc tế có mặt tại New York để tham dự kỳ họp cũng phải chịu cảnh tắc đường và phong tỏa, nếu họ vô tình di chuyển trên đúng tuyến đường mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua.

Mới đây nhất, hình ảnh vào ngày 24/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myun và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chịu cảnh "chôn chân" tạm thời trên đường phố New York, để nhường đường cho đoàn xe của ông Trump đi qua bất ngờ gây sốt.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhường đường cho đoàn xe của ông Trump trên đường phố New York. Ảnh: TikTok/Chosun Inbo

Theo truyền thông Mỹ, đoàn tùy tùng của ông Lee Jae-myun và ông Recep Tayyip Erdogan đều đã chủ động thương lượng với những cảnh sát đang tiến hành lệnh phong tỏa, để đoàn của họ có thể nhanh chóng rời đi, trước khi đoàn xe của ông Trump đi tới. Dù vậy, các thương lượng này đều không đem lại hiệu quả.

Sau cùng, các chính trị gia quốc tế và đoàn tùy tùng chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ hoặc tranh thủ đi dạo bộ trên hè phố cho đỡ... buồn chân, trước khi họ có thể tiếp tục di chuyển bằng xe hơi.

Ông Lee Jae-myun và ông Recep Tayyip Erdogan có trải nghiệm tắc đường ở New York ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gây sốt với một tình huống tương tự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi điện "trách khéo" ông Trump khi phải dừng xe để nhường đường. Ảnh: SCMP.

Ngày 22/9, khi buộc phải dừng xe nhường đường cho Tổng thống Mỹ, ông Macron đã gọi điện ngay cho ông Trump để "trách khéo" một cách hài hước: "Ngài đoán xem đang có chuyện gì xảy ra? Tôi đang đứng chờ trên phố vì giao thông bị chặn lại. Tất cả dừng lại chỉ chờ đoàn xe của ngài đi qua thôi đấy".

Khoảnh khắc hài hước và "dân dã" này đã nhanh chóng gây sốt trên các trang tin quốc tế.