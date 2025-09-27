Ông Trump xuất hiện cùng cháu gái 'tinh hoa nhà Trump'

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện cùng cháu nội Kai Trump tại giải golf Ryder Cup đang diễn ra tại New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện cùng cháu nội Kai Trump tại giải golf Ryder Cup. Ảnh: Page Six.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cháu nội đã cùng theo dõi các tay golf thi đấu tại vòng loại của giải golf danh tiếng Ryder Cup. Tại sự kiện, Kai Trump thu hút sự chú ý bởi cô đang được xem là tinh hoa mới của thế hệ trẻ trong gia tộc nhà Trump.

Dù mới 18 tuổi nhưng Kai Trump đã cho thấy bản thân có tố chất kinh doanh đúng theo kiểu "người nhà Trump". Khi có mặt tại sự kiện cùng ông nội, Kai lựa chọn các món phục trang có thiết kế thế thao năng động thuộc vào loạt sản phẩm thời trang mới vừa được cô tung ra thị trường.

Chơi golf là thú vui quen thuộc đối với các thành viên trong gia đình nhà Trump. Đây được xem là môn thể thao “truyền thống” giúp kết nối các thế hệ trong gia tộc này, bởi bất chấp khoảng cách tuổi tác và điều kiện sức khỏe, các tay golf thuộc nhiều thế hệ vẫn có thể giao lưu so tài.

Kai từng tiết lộ rằng những khi thu xếp được thời gian, ông nội cô vẫn thường cùng các cháu ra sân golf để vừa tập luyện vừa trò chuyện, qua đó, ông Trump cập nhật được tình hình của các cháu.

Kai là con gái cả của Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong quá trình ông Trump tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2024, Kai từng thực hiện một số bài phát biểu gây sốt, giúp hình ảnh của ông Trump trở nên gần gũi, ấm áp hơn đối với công chúng.

Những tiết lộ của Kai về ông Trump trong vai trò một người ông khiến công chúng Mỹ rất thích thú. Chẳng hạn, dù bận rộn đến đâu, ông Trump vẫn luôn duy trì việc gọi điện thoại cho các cháu để động viên các cháu học tập và theo đuổi đam mê riêng.

Với Kai, ông luôn hỏi cô về kết quả học tập và những tiến bộ trong quá trình luyện tập golf, bởi ông biết định hướng của Kai là trở thành một tay golf chuyên nghiệp.

Kai Trump là gương mặt thu hút sự chú ý trong thế hệ trẻ của gia tộc nhà Trump. Ảnh: Kai Trump/X.

Hồi tháng 4 năm nay, ông Trump thể hiện sự tự hào khi nhắc nhớ về Kai: "Tôi thường chơi golf với Kai và cháu chơi golf rất cừ. Cháu gái tôi đã giành chiến thắng tại một số giải golf. Một ngày nào đó, Kai có thể sẽ thắng cả ông nội của mình, nhưng hiện giờ thì chưa".

Năm 2026, Kai sẽ là thành viên trong câu lạc bộ golf của Đại học Miami, cô đã nhận lời gia nhập trường đại học này với thỏa thuận thống nhất về niềm đam mê golf của cô. Khi theo học tại đây, cô sẽ được trường tạo mọi điều kiện để chơi golf, tham gia các giải đấu và giúp nâng cao thành tích cho đội golf của trường.

Hiện tại, Kai được nhìn nhận là tay golf mới nổi và giàu tiềm năng tại Mỹ. Nói về thành tích của bản thân, Kai cho biết người cô muốn cảm ơn nhiều nhất chính là ông nội, bởi ông Trump đã tạo điều kiện để cô được luyện tập trên những sân golf tốt nhất.

Với sức hút của Kai, nhiều thương hiệu thời trang và dụng cụ thể thao đã liên hệ mời cô trở thành gương mặt quảng cáo hoặc hợp tác cùng cô cho ra mắt các dòng sản phẩm mới.

Ông Trump hiện có 11 người cháu nội và cháu ngoại. Tại thời điểm này, Kai được nhìn nhận là gương mặt nổi bật nhất trong thế hệ các cháu của ông Trump.