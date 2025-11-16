Bê bối sạc dự phòng lớn nhất lịch sử vẫn chưa kết thúc

Belkin khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng một số mẫu pin dự phòng và đế sạc, sau khi ghi nhận nhiều báo cáo thiết bị quá nhiệt, có thể dẫn đến tình trạng cháy nổ.

Belkin đưa ra thông báo thu hồi sau khi có báo cáo về tình trạng sản phẩm bị quá nhiệt. Ảnh: Apple Insider.

Belkin, thương hiệu phụ kiện vốn được nhiều người dùng tin tưởng, vừa ban hành lệnh thu hồi một số mẫu pin dự phòng và đế sạc iPhone sau khi phát hiện lỗi pin lithium-ion có thể dẫn đến cháy nổ. Quyết định được đưa ra sau khi công ty ghi nhận nhiều báo cáo liên quan đến hiện tượng pin nóng bất thường.

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến 2 mẫu sạc dự phòng BoostCharge 20K USB-C PD (mã BPB002 và PB0003) cùng chân đế Auto-Tracking Stand Pro dành cho iPhone (mã MMA008). Belkin cho biết thành phần pin bên trong các thiết bị này có thể bị quá nhiệt trong một số điều kiện nhất định, gây ra rủi ro về an toàn.

Tại thị trường Mỹ, khoảng 83.500 sản phẩm nằm trong diện thu hồi, cùng 2.385 sản phẩm khác tại Canada. Các thiết bị được bán từ tháng 8/2020-8/2025. Belkin cho biết họ đã nhận tổng cộng 15 báo cáo về tình trạng quá nhiệt trên toàn cầu, trong đó có 2 trường hợp bị bỏng nhẹ và một vụ cháy tại Mỹ. Thiệt hại tài sản liên quan ước tính khoảng 37.765 USD .

Người dùng có thể kiểm tra sản phẩm bằng cách xem số model in ở mặt dưới thiết bị. Nếu thiết bị thuộc danh sách bị ảnh hưởng, Belkin khuyến cáo ngừng sử dụng và truy cập trang thu hồi của hãng để gửi số model, sê-ri và bằng chứng mua hàng.

Khách hàng có hóa đơn sẽ được hoàn tiền đầy đủ; khách hàng không có hóa đơn sẽ được hoàn theo giá bán hoặc nhận tín dụng mua hàng. Belkin lưu ý các sản phẩm lỗi cần được đưa đến cơ sở tái chế lithium-ion được chứng nhận, tránh bỏ vào thùng rác thông thường vì có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Đây không phải lần đầu Belkin đối mặt với sự cố liên quan pin và sạc. Năm ngoái, hãng từng thu hồi bộ sạc dự phòng không dây BoostCharge Pro cho Apple Watch (mã BPD005) vì lo ngại nguy cơ tương tự.

Belkin cũng không phải thương hiệu pin sạc dự phòng duy nhất gặp rắc rối. Đầu năm nay, Anker đã thu hồi hơn một triệu pin dự phòng PowerCore 10.000 mAh, sau đó là thêm 5 mẫu khác, nâng tổng số pin dự phòng bị thu hồi tại Mỹ lên gần nửa triệu sản phẩm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Australia (ACCC), từ năm 2020 đến nay đã có hơn 17 mẫu pin dự phòng của Belkin, Anker, Baseus và SnapWireless phải thu hồi.

Với dung lượng lớn và cấu tạo như hệ thống lưu trữ năng lượng thu nhỏ, ngay cả nhà sản xuất uy tín cũng có thể gặp lỗi kiểm soát chất lượng. Đợt thu hồi mới nhất của Belkin là lời nhắc rằng sự tin cậy về thương hiệu không đồng nghĩa an toàn tuyệt đối và người dùng cần thận trọng trong quá trình sử dụng các thiết bị lưu trữ năng lượng.