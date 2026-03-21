Thêm hàng nghìn quân Mỹ đang áp sát Iran

Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông trên ba chiến hạm trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng cho cuộc chiến chống lại Iran.

Theo tờ Financial Times, tâm điểm của đợt điều quân lần này là Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer, mang theo khoảng 4.500 quân, bao gồm Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 11 (11th MEU).

Việc bổ sung quân số cho thấy chiến sự với Iran đang tiến tới giai đoạn leo thang mới với khả năng tác chiến bộ binh, đi ngược lại cam kết của giới chức Mỹ về một cuộc chiến ngắn hạn cũng như tuyên bố "thu hẹp quy mô" gần đây của Tổng thống Trump.

Tàu đổ bộ tấn công USS Boxer mang theo đơn vị 11th MEU đang rời California cho hành trình kéo dài 3-4 tuần tới Trung Đông qua ngả Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là đơn vị MEU thứ hai nhận lệnh triển khai tới khu vực chỉ trong vòng một tuần, đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển Thủy quân lục chiến từ biển vào đất liền cho các chiến dịch đổ bộ.

Nhóm tác chiến được bổ sung phi đội tiêm kích F-35 và trực thăng Osprey, đi kèm hệ thống hậu cần độc lập. Lực lượng này được trang bị đầy đủ khí tài chuyên dụng cho các chiến dịch đánh chiếm bờ biển, bao gồm xe chiến đấu lội nước và các tàu đổ bộ cỡ nhỏ.

Được huấn luyện toàn diện cho tác chiến không - bộ và hỗ trợ đặc biệt, đơn vị MEU là lực lượng đa nhiệm cực kỳ linh hoạt. Một cựu quan chức quốc phòng khẳng định: "Mục đích cốt lõi của MEU là trở thành lực lượng 911 của nước Mỹ - luôn sẵn sàng hành động ngay lập tức".

Các thành viên MEU được huấn luyện để thực hiện các cuộc đột kích nhanh trên đất liền và có thể đóng vai trò then chốt trong mọi chiến dịch chiếm giữ đảo Kharg (trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran) hoặc các đảo nhỏ ở Eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy chiến lược này.

Lầu Năm Góc đang quyết liệt leo thang các đợt tấn công để mở lại eo biển - cửa ngõ của 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu. Các máy bay cường kích và trực thăng vũ trang đã được đưa vào trận địa để tiêu diệt xuồng cao tốc cùng máy bay không người lái của phía Iran.

Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết vào thứ Năm: "Máy bay A-10 Warthog đang tham chiến tại sườn phía Nam, thực hiện săn lùng và tiêu diệt các phương tiện thủy tấn công nhanh ở Eo biển Hormuz. Trực thăng AH-64 Apache đã tham chiến ở sườn phía Nam và tiếp tục hoạt động tại đây", cùng với các đồng minh của Mỹ cũng sử dụng Apache để "đối phó với máy bay không người lái tự sát".

Caine nói thêm rằng Mỹ đang tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran mỗi ngày. Việc triển khai đơn vị 11th MEU diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không gửi thêm quân đội Mỹ tới Trung Đông. Trước đó, vào hôm thứ Năm, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục: "Không, tôi không đưa quân đi đâu cả".

Nhưng ông nói thêm: "Nếu tôi làm vậy, tôi chắc chắn sẽ không nói cho bạn biết" và khẳng định Mỹ "sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết" để giữ giá dầu ở mức thấp. Các quan chức Nhà Trắng vào thứ Tư cho biết mọi lựa chọn đều đang được xem xét, bao gồm cả khả năng triển khai bộ binh vào Iran.

Mỹ hiện có khoảng 50.000 quân trong khu vực. Với số lượng bổ sung này, quân số sẽ gần mức 60.000. Đơn vị 31st MEU, với 2.200 quân khác, hiện cũng đang trên đường từ Nhật Bản tới Trung Đông và dự kiến sẽ đến sau khoảng một tuần.

Về mặt quân sự, Lầu Năm Góc cho biết đã tấn công 7.000 mục tiêu trong nội địa Iran, đánh trúng hơn 40 tàu rải mìn và 11 tàu ngầm. Để duy trì cuộc chiến, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách hơn 200 tỷ USD để trình Quốc hội.

