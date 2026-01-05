Thêm đề xuất mới về dạy thêm, giáo viên cần biết

Tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên phải báo cáo rõ về mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Giáo viên và học sinh tại Hà Nội trong giờ ôn luyện trước kỳ thi. Ảnh: Việt Linh.

Nội dung trên thuộc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi lấy ý kiến rộng rãi toàn xã hội.

Theo đó, dự thảo thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Cụ thể, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm bên ngoài có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về: Môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật kịp thời khi có thay đổi đối với các nội dung đã báo cáo.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bộ khẳng định việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Trường hợp cơ sở dạy thêm do người thân của giáo viên đứng tên đăng ký kinh doanh, giáo viên tham gia dạy thêm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công khai và giải trình theo quy định. Giáo viên không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành, chi phối hoạt động tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư làm rõ phạm vi điều chỉnh, xác định các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích chính đáng của người học nhằm phát triển năng lực toàn diện sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của dạy thêm, học thêm.

"Việc làm rõ nội dung này nhằm tránh cách hiểu chưa thống nhất, bảo đảm phân định rõ giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục hợp pháp, cần thiết trong nhà trường", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Ngoài ra, dự thảo làm rõ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường.

Cụ thể, hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường.

Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm. Đồng thời, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung, Bộ GD&ĐT tái khẳng định không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.