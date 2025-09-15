Thêm công ty muốn làm sàn vàng ở Việt Nam

VPBankS mong muốn đạt được mức lợi nhuận trước thuế hơn 17.500 tỷ đồng vào năm 2030, tương đương gấp khoảng 6 lần mục tiêu đề ra của năm nay.

VPBankS cho biết công ty đang có định hướng phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch hàng hóa và sàn giao dịch vàng. Ảnh minh họa: Đức Anh.

HĐQT Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, VPBankS định hướng xây dựng nền tảng giao dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tự động hóa quy trình giao dịch.

Công ty chứng khoán này còn muốn phát triển chuỗi giá trị cho thị trường vốn nợ thông qua ứng dụng công nghệ blockchain, bao quát các giai đoạn từ tư vấn, phát hành đến giao dịch và lưu ký trái phiếu. Mảng vốn chủ sở hữu (ECM) cũng được đẩy mạnh với mục tiêu mở rộng hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ cho khách hàng tổ chức.

Một số trọng tâm khác mà công ty này hướng tới gồm tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI, xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, đa dạng hóa nguồn thu qua công ty quản lý quỹ, phát triển nền tảng blockchain cho tài sản mã hóa và tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ, tài chính trong và ngoài nước.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch hàng hóa và sàn giao dịch vàng cũng được công ty định hướng phát triển. VPBankS cho biết đang ở khâu cuối cùng trong việc hoàn thiện thủ tục cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa, ngay sau khi nghị quyết thí điểm về lĩnh vực này được Chính phủ ban hành.

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH CỦA VPBANKS Nguồn: VPBankS. Nhãn 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 4450 6453 8130 10447 13581 17520

Cũng trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, VPBankS dự kiến nâng thị phần môi giới chứng khoán từ 2,9% năm 2025 lên 10% vào năm 2030. Mục tiêu thị phần phái sinh tăng từ 3,5% lên 20%, trong khi thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng dự kiến tăng từ mức 10,2% lên 18,5%. Thị phần cho vay ký quỹ (margin) cũng hướng đến mức 15% vào năm 2030.

Ở mảng tài chính, doanh thu theo kế hoạch dự kiến tăng từ 7.177 tỷ đồng năm 2025 lên 19.051 tỷ đồng vào năm 2030, lợi nhuận trước thuế từ 4.450 tỷ đồng lên 17.520 tỷ đồng .

Ngoài ra HĐQT VPBankS cũng đặt ra các lộ trình cụ thể cho tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE); tỷ suất sinh lời/tài sản (ROA), chỉ tiêu về chi phí và hiệu quả hoạt động như CIR và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)...