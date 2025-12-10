Thêm ca sĩ xin lỗi về màn trình diễn bị chỉ trích ở SEA Games 33

F.Hero là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại SEA Games 33. Mới đây, anh lên tiếng bênh vực đàn em Violette Wautier sau khi ca sĩ này bị chỉ trích.

Daily News đưa tin sau khi lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức vào tối 9/12 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, tiết mục của Violette Wautier gây tranh cãi. Khán giả bức xúc khi nữ ca sĩ hát lệch tông, lộ hát nhép. Ca sĩ khác là Tong Twopee cũng vướng tranh cãi tương tự.

Sau đó, F.Hero - người trình diễn cùng Violette Wautier tại SEA Games 33 - lên tiếng bênh vực cô.

Theo F.Hero, ở phần trình diễn của Violette Wautier, mic được bật trong suốt tiết mục. Tuy nhiên, trong những buổi diễn tập trước đó, các nghệ sĩ được thông báo do một số hạn chế, chương trình sẽ hoàn toàn là hát nhép. Vì vậy, trên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ tắt mic và không thể nghe thấy giọng của chính mình trong tai nghe.

3 nghệ sĩ biểu diễn ở SEA Games 2025. Ảnh: Daily News.

Tuy nhiên, khi sự kiện chính thức diễn ra, mic của các nghệ sĩ được bật nhưng tai nghe vẫn tắt. F.Hero chỉ ra đó chính là lý do Violette Wautier hát lệch nhịp vì cô không thể nghe thấy giọng của mình trong tai nghe.

"Tôi không thể chỉ ra chính xác lỗi xảy ra ở đâu. Buổi biểu diễn trực tiếp tại sân vận động đã không nhận được sự xử lý thích hợp từ các nhân viên. Dẫn đến, phần trình diễn đáng nhẽ là hát nhép hoàn toàn như kế hoạch, lại thành bật micro. Ý định biểu diễn vì đất nước của các ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sai sót này. Việc này tác động đến hình ảnh chuyên nghiệp của họ.

Cả hai đều đã rất nỗ lực. Xin đừng đổ lỗi cho họ về sai sót này. Là người tiền bối đã đưa họ đi biểu diễn, tôi chân thành xin lỗi họ và tất cả khán giả nếu những gì đã xảy ra làm các bạn thất vọng. Tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết sức", F.Hero chia sẻ.

Trước đó, Violette Wautier cũng lên tiếng về vụ việc. Nữ ca sĩ nói: "Từ màn trình diễn khai mạc SEA Games 2025, nhiều người có lẽ đã thấy giọng hát của tôi lệch nhịp đến khó tin. Thành thật mà nói, tôi vô cùng xin lỗi. Sự cố này là một sai sót ngoài ý muốn. Ban tổ chức đã yêu cầu tôi và Tong Twopee, F.HERO hát nhép 100% cho màn trình diễn. Do một số lý do kỹ thuật, hát nhép là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã hiểu và đồng ý với phương án đó. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn thực tế, tai nghe của tôi không có âm thanh, do đó, tôi không thể nghe thấy tiếng hát của mình. Tuy nhiên tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo thể hiện tốt nhất có thể".

F.Hero (tên thật Nattawat Srimawk) sinh năm 1982 là một rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Thái Lan. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào đầu những năm 2000 và có đóng góp lớn cho sự phát triển của nền âm nhạc hip-hop tại Thái Lan. Anh đảm nhận vai trò giám khảo của The Rapper tại Thái Lan xuyên suốt nhiều năm hay The Mask Singer mùa 2. Giữa năm 2024, F.Hero lad giám khảo khách mời ở Rap Việt.