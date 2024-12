Thêm bài hát Việt bị chê

Sau "Pickleball" của Đỗ Phú Quí, tới "Đánh bắt cá xa bờ" của Trương Thảo Nhi gây tranh cãi vì có đoạn lời được cho là vô nghĩa.

Trương Thảo Nhi vừa trở lại với ca khúc mới mang tên Đánh bắt cá xa bờ. Đây là bài hát do chính cô sáng tác và Martin Hoàng sản xuất. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, verse 2 của bài gây tranh luận.

Cụ thể là đoạn lời: “Có con cá cắn câu / Kéo cả cần cá cong / Cá cay cú cắn câu / Cong cả cần cán câu / Cá còn cắn câu / Còn cắn câu / Còn cắn câu / Cá càng cắn câu / Càng cắn câu / Cắn cong cần / Cá còn cắn câu / Còn cắn câu / Còn cắn câu / Cá càng cắn câu / Càng cắn câu / Cắn cong cần”.

Trương Thảo Nhi gây tranh luận với bài hát mới. Ảnh: FBNV.

Khán giả phản ứng về đoạn lời trên là vô nghĩa, nhảm nhí và không nghe rõ lời. Nhiều người khẳng định họ phải xem lời mới hiểu ca sĩ hát gì.

“Nghe người Việt hát tiếng Việt mà phải nhìn chằm chằm vào dòng phụ đề”, “Không nghe ra hát gì luôn”, “Giai điệu và giọng hát rất cuốn nhưng lyrics phá hết tất cả”, “Nhạc Việt giờ thảm họa vậy sao”, khán giả bình luận. Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực và cho rằng xét tổng thể bài hát, Đánh bắt cá xa bờ có giai điệu, hình ảnh ổn. Ngoài đoạn lời kể trên, nội dung còn lại của bài hát cũng có nghĩa chứ không hề nhảm nhí.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn chỉ ra đoạn hát trên của Trương Thảo Nhi giống Shake that brass của Amber, Taeyeon hay Lần đầu của Bảo Anh. Đoạn beat cuối cùng lại được so sánh với Cure for me của Aurora. Trương Thảo Nhi và ê-kíp chưa lên tiếng phản hồi về vấn đề trên.

Trương Thảo Nhi sinh năm 1992, bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và nổi tiếng nhờ bản hit Bốn chữ lắm. Nhiều năm qua, cô chưa thể có thể ca khúc mới vượt qua được cái bóng của Bốn chữ lắm. Năm 2021, cô có ca khúc Chỉ là không cùng nhau được chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là bản nhạc Hoa nhạc Việt nên sức nóng cũng không lâu bền.