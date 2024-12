Hoài Lâm thông báo anh không tham gia đêm diễn ngày 21/12 tại TP.HCM với lý do sức khỏe.

Sáng 2/12, Hoài Lâm xin lỗi vì phải hủy show diễn ngày 21/12 tại một phòng trà ở TP.HCM. Lý do anh đưa ra là sức khỏe không đảm bảo.

“Xin lỗi các bạn vì đêm nhạc ở phòng trà ngày 21/12, Lâm sẽ không diễn show này với lý do sức khỏe phải điều trị. Xin mọi người thông cảm và bỏ qua. Hãy chờ đợi Lâm trong những chương trình tiếp theo”, Hoài Lâm chia sẻ.

Hoài Lâm thông báo hủy show. Ảnh: FBNV.

Chỉ một ngày trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng thông báo đêm nhạc của anh với Hoài Lâm bị hủy. Đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 15/12 tới nhưng phải hoãn lại với nhiều lý do bất khả kháng. Khi được hỏi lý do đêm nhạc bị hủy, có phải do tình trạng sức khỏe và giọng hát của Hoài Lâm gần đây không ổn định, Nguyễn Minh Cường phủ nhận.

Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews, đêm nhạc được tổ chức quá gấp, trong khi tháng 12 là thời điểm anh có nhiều lịch trình, công việc riêng dẫn đến không đảm bảo chất lượng cho sự kiện có Hoài Lâm. Anh và Hoài Lâm đang bàn bạc để tổ chức đêm nhạc vào thời điểm thích hợp hơn. Mọi thông tin sẽ được nhạc sĩ cập nhật sau.

Trước đó, khi biểu diễn ở một phòng trà TP.HCM tối 29/11, Hoài Lâm được đánh giá là hát không tốt, chất giọng bị đục, nhiều chỗ chênh phô. Thời gian qua, Hoài Lâm đi hát trở lại. Anh cũng thông báo sẽ dùng tên thật khi đi hát thay vì nghệ danh gắn liền với anh kể từ khi vào nghề.