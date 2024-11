Dũng Taylor nói về vụ Đàm Vĩnh Hưng kiện chồng Bích Tuyền

Dũng Taylor cho rằng ông Gerard Williams phải có trách nhiệm với khách mời, nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng nhận tiền khi hát ở sự kiện thì anh là nhân viên hợp đồng.

Trong livestream được phát vào ngày 29/11, ông Dũng Taylor (chồng ca sĩ Thu Phương) cập nhật thêm thông tin xoay quanh vụ việc Đàm Vĩnh Hưng kiện ông Gerard Williams (chồng ca sĩ Bích Tuyền) gây xôn xao truyền thông, mạng xã hội những ngày qua.

"Chủ nhà có trách nhiệm đánh giá rủi ro"

Dũng Taylor khẳng định không có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng không hiềm khích với Đàm Vĩnh Hưng. Ông cho rằng Đàm Vĩnh Hưng có quyền thưa kiện để bảo vệ quyền lợi cá nhân nhưng có nên hay không và có cơ hội chiến thắng hay không thì cần phân tích nhiều yếu tố.

Theo Dũng Taylor, nguyên đơn, tức phía Đàm Vĩnh Hưng có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng để thuyết phục bồi thẩm đoàn gồm 12 người. Điều đầu tiên trong đơn thưa kiện của nguyên đơn là sự bất cẩn, tắc trách của chủ nhà.

"Nếu phía nguyên đơn chứng minh được điều đó, chủ nhà sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo đó, trước khi tổ chức sự kiện hay cho ai đó mượn địa điểm tổ chức sự kiện, chủ nhà có bổn phận, trách nhiệm đánh giá rủi ro. Bên nguyên đơn sẽ nhấn mạnh vấn đề này rất nhiều. Phía nguyên đơn sẽ đặt câu hỏi là đài phun nước đó có đang bị hư hỏng, tu sửa không hay, mà tại sao phần mâm bên trên không có nước. Đài phun nước nếu vẫn có nước thì nhiều người, bao gồm Đàm Vĩnh Hưng sẽ không tới gần và leo lên", Dũng Taylor phân tích.

Ông Dũng Taylor nói thêm: "Tiếp theo là ngụ ý, khi làm sân khấu gần đài phun nước và phủ lều lên cả đài phun nước thì ngụ ý ở đây là đài phun nước nằm trong phạm vi trình diễn, là một phần của sân khấu, tạo cảm giác cho người biểu diễn đây là chỗ được ngồi, tiếp cận, biểu diễn. Tôi không biện hộ cho nguyên đơn nhưng đây sẽ là một ý luật sư phía nguyên đơn có thể đưa ra với bồi thẩm đoàn".

Nếu đài phun nước đang bị hư hỏng và trong thời gian sửa chữa thì chủ nhà phải đưa ra cảnh báo hoặc bao phủ lại để mọi người đừng ngồi lên, Dũng Taylor phân tích.

Đàm Vĩnh Hưng bị thương ở chân sau vụ việc. Ảnh: FBNV.

Chồng Bích Tuyền có thể kiện ngược?

Dũng Taylor nhận định từ góc độ của bên bị đơn, ông Gerard Williams có thể phản hồi rằng họ không phải đơn vị tổ chức sự kiện mà chỉ cho mượn chỗ.

"Vì chỉ cho mượn chỗ chứ không phải cho thuê nên sẽ không có hợp đồng ràng buộc với ban tổ chức. Tiếp đó, bị đơn chỉ cần đưa ra bằng chứng cho thấy đài phun nước đang hoạt động bình thường, không bị hư hỏng gì cả nhưng tắt nước vì sợ đường điện hoặc ảnh hưởng âm thanh... Và theo luật của Mỹ, những đồ vật có chiều cao dưới 3 feet (khoảng 0,9 m) thì không cần để bảng cảnh báo hoặc rào lại", Dũng Taylor chia sẻ.

Chồng Thu Phương nói thêm: "Ngoài ra, một điều rất quan trọng phía Gerard Williams cần đưa ra là Đàm Vĩnh Hưng có phải khách mời không hay là nhân viên hợp đồng. Theo Bộ luật của Bộ Lao động California, nhân viên hợp đồng phải có bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp. Lúc này, nhân viên hợp đồng chính là chủ của bản thân họ. Vì thế, nếu hôm đó, Đàm Vĩnh Hưng không phải khách mà được mời đến hát có nhận lương, anh ấy sẽ được liệt vào dạng nhân viên hợp đồng. Anh ấy sẽ phải tự có bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp để lo cho chính mình khi có sự cố xảy ra".

Tức, Gerard Williams phải có trách nhiệm với khách mời. Nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng nhận tiền thì anh không còn là khách mời nữa mà là nhân viên hợp đồng.

Ngoài ra, theo Dũng Taylor, phía ông Gerard Williams có thể chứng minh thêm việc Đàm Vĩnh Hưng có say rượu hay không. Nếu có thể chứng minh được điều này thì đây sẽ là "kim bài miễn tử" cho chủ nhà.

Ông Dũng Taylor chỉ ra: "Bộ Luật dân sự của California quy định mọi người (ở đây là Gerard Williams) phải có trách nhiệm với thương tích gây ra cho người khác (Đàm Vĩnh Hưng) do thiếu sự chăm sóc hoặc kỹ năng quản lý tài sản. Điều này áp dụng với cả hành vi cố ý gây thương tích hoặc vô ý. Tuy nhiên, nếu bên bị thương cố ý gây thương tích cho chính mình thì Gerard Williams sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đạo luật cũng quy định những người say rượu phải tự chịu trách nhiệm về mọi tổn hại họ gây ra trong khi say".

Theo Dũng Taylor, vấn đề này có thể được xác định thông qua kết quả xét nghiệm lúc Đàm Vĩnh Hưng nhập viện phẫu thuật sau khi gặp tai nạn trong bữa tiệc. Đến lúc này, phía nguyên đơn sẽ phải chứng minh Đàm Vĩnh Hưng không cố ý tự gây thương tích hoặc không say rượu.

Trước những thắc mắc về số tiền yêu cầu bồi thường không có trong đơn kiện, Dũng Taylor cho biết con số 20 triệu USD do phía bị đơn cung cấp với truyền thông. Dũng Taylor cũng nói thêm chưa có thông tin mới về việc vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền đã nộp đơn kiện hay chưa.

Về việc nhiều người có mặt trong buổi tiệc đó nhưng vẫn giữ im lặng, Dũng Taylor cho rằng họ có thể sẽ là nhân chứng trong vụ kiện nên chưa lên tiếng.

Clip Đàm Vĩnh Hưng bị ngã vì ngồi lên đài phun nước Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn trong tiệc tại nhà ca sĩ Bích Tuyền ở Mỹ, sau đó ngồi lên đài phun nước và gặp tai nạn.

Đàm Vĩnh Hưng tham gia một bữa tiệc ngày 19/2 tại biệt thự của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền, với rất đông khách mời và ca sĩ. Gần cuối bữa tiệc, Đàm Vĩnh Hưng gặp sự cố ngã, phải nhập viện cấp cứu và sau đó cắt bỏ một số ngón chân. Luật sư của Đàm Vĩnh Hưng sau đó gửi thư đến địa chỉ nhà ông Gerard Williams, chồng ca sĩ Bích Tuyền, yêu cầu đền bù 20 triệu USD . Đến ngày 30/10, Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) nhận đơn kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đối với ông Gerard Williams. Ngày 26/11, ca sĩ Đan Kim đăng video ghi lại cảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng leo lên đài phun nước khi đang hát và gặp tai nạn. Ngày 29/11, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về vụ ồn ào. Nam ca sĩ nói vụ tai nạn là nỗi đau lớn trong đời, khiến anh gặp rất nhiều khó khăn. "Nếu tôi sai, tòa sẽ xử sai. Và sự thua cuộc tôi sẽ là người đón nhận", ca sĩ cho biết. Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoan Nguyễn (điều hành tổ hợp luật Wow Law Group tại California, Mỹ) nhận định dựa theo đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu tòa án cho phiên xét xử được quyết định bởi bồi thẩm đoàn (Jury Trial) gồm 12 người. Quyết định của bồi thẩm đoàn là cuối cùng, thẩm phán chỉ đóng vai trò là trọng tài để đảm bảo phiên xét xử được tiến hành đúng luật. Theo luật sư, vụ kiện sẽ tập trung vào vấn đề xác định nguyên đơn là khách hàng hay khách mời. Và nguy hiểm gây thương tích cho nguyên đơn đã được biết trước và được cảnh báo hay chưa.