Thêm 63 khu đất nông nghiệp ở TP.HCM được thí điểm làm nhà ở

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Theo UBND TP.HCM, có 63 khu đất với tổng diện tích trên 854 ha đáp ứng tiêu chí, trong đó diện tích đất ở trên 438 ha (gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở) không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch, đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 80 ha.

Trong đó, khu vực TP.HCM có 56 khu đất với tổng diện tích khoảng 564 ha (diện tích đất ở khoảng 310 ha), diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 77 ha.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 291 ha (diện tích đất ở khoảng 129 ha), diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 28.638 m2.

UBND TP.HCM cho biết thêm, trong đợt rà soát này có 12 khu đất đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản với tổng diện tích khoảng 102 ha không được lựa chọn đưa vào danh mục theo quy định tại Nghị quyết số 171.

Trước đó, UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho 54 doanh nghiệp bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại trên các khu đất nông nghiệp.

Theo đó, 54 khu đất được cấp phép thí điểm có tổng diện tích hơn 6,55 triệu m2, trong đó gần 213.000 m2 là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích. Trong số này, 48 khu đất thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 6 khu tại địa bàn TP.HCM cũ.

UBND TP.HCM cho biết, thông báo này là cơ sở để các chủ đầu tư và cơ quan chức năng triển khai các thủ tục tiếp theo. UBND TP.HCM đề nghị sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để dự án được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát các khu đất phù hợp để mở rộng danh sách dự án thí điểm.

Chi tiết vị trí, diện tích và tên dự án của 54 khu đất:

Nghị quyết 171 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. Nghị quyết 171 cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác) nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Trước đây, pháp luật chỉ cho phép dự án nhà ở thương mại triển khai trên đất ở hợp pháp hoặc đất ở xen kẽ với các loại đất khác. Vì vậy, nhiều khu đất dù nằm trong quy hoạch đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở vẫn không thể phát triển dự án, khiến hàng loạt kế hoạch "treo" nhiều năm và doanh nghiệp cũng khó gom đất để xin phép đầu tư.