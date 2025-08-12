Thegioididong.com và Điện Máy Xanh làm ăn ra sao trước tham vọng IPO?

Từ cửa hàng nhỏ ở TP.HCM, Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đã trở thành 2 thương hiệu bán lẻ hàng đầu Việt Nam, cùng Bách Hóa Xanh hợp thành bộ 3 trụ cột của Thế Giới Di Động.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) mới đây đã công bố chiến lược phát triển dài hạn, trong đó hai chuỗi bán lẻ điện thoại và phụ kiện Thegioididong.com cùng Điện Máy Xanh sẽ được tách thành công ty niêm yết độc lập với tên gọi chung MW, dự kiến IPO vào năm 2030.

Theo ban lãnh đạo, đợt IPO này không nhằm huy động vốn mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và "đúng tầm" theo đặc thù từng giai đoạn phát triển.

Hai "cỗ máy in tiền" của Thế Giới Di Động

Thế Giới Di Động khởi nguồn từ năm 2004 với mô hình kết hợp bán hàng trực tuyến và chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động. Cửa hàng đầu tiên đặt tại 89A Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM trở thành nền móng cho thương hiệu sau này.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2007 khi công ty nhận vốn từ quỹ Mekong Capital và đổi tên thành CTCP Thế Giới Di Động. Đến cuối năm 2009, thương hiệu sở hữu 38 siêu thị trên cả nước, trong đó 19 địa điểm tại TP.HCM, 5 tại Hà Nội, 2 ở Đà Nẵng và 12 siêu thị tại các tỉnh thành khác, đánh dấu giai đoạn mở rộng thần tốc.

Tháng 12/2010, công ty ra mắt chuỗi bán lẻ điện máy với tên gọi dienmay.com. Đến năm 2015, hệ thống này được đổi nhận diện thành Điện Máy Xanh cùng chiến dịch quảng cáo "người xanh" gây tiếng vang trên thị trường.

Chuỗi Điện Máy Xanh từng gây sốt với chiến dịch quảng cáo "người xanh". Ảnh: MWG.

Nhờ sức mạnh của bộ đôi trụ cột Thegioididong.com và Điện Máy Xanh, năm 2014 - kỷ niệm 10 năm thành lập - Thế Giới Di Động chính thức niêm yết trên HoSE với mã MWG, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bán lẻ điện thoại tại Việt Nam.

Dù đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, đến nay, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh vẫn là nguồn thu chủ lực của Thế Giới Di Động.

Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 73.655 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 49% kế hoạch năm. Trong đó, Điện Máy Xanh đóng góp 44,6% và Thegioididong.com chiếm 22,5%.

Riêng hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh mang về 49.400 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ, dù không mở rộng thêm điểm bán mà thậm chí giảm khoảng 200 cửa hàng so với giai đoạn đầu năm 2024 do tái cấu trúc.

TỶ LỆ ĐÓNG GÓP DOANH THU CỦA 3 TRỤ CỘT NỬA ĐẦU NĂM 2025 Nguồn: BCTC DN. Nhãn Thegioididong.com Điện Máy Xanh Bách Hóa Xanh Khác (An Khang, AVAKids, EraBlue và TopZone) Tỷ trọng doanh thu % 22.5 44.6 30.7 2.2

Tính đến cuối tháng 6, Thegioididong.com (bao gồm TopZone) có 1.015 cửa hàng, còn Điện Máy Xanh đạt 2.023 cửa hàng. Doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu vẫn tăng hơn 12%, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện.

Trong giai đoạn 2026-2030, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu sẽ chuyển sang tăng trưởng "chất" thông qua tối ưu nền tảng hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm, tích hợp dịch vụ và mở rộng ra khu vực.

Doanh nghiệp định hướng không chạy đua về giá mà tập trung vào dịch vụ, tốc độ và trải nghiệm mua sắm, đồng thời phát triển nhóm sản phẩm chiến lược, tạo hiệu ứng "nước chảy chỗ trũng". Trong đó, TopZone đươc xem là cầu nối chiến lược với Apple để đưa Việt Nam tiệm cận thị trường Tier-1.

Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ tái cấu trúc hệ thống theo hướng "giảm lượng, tăng chất" và mở rộng văn hóa phục vụ mới. MW đặt mục tiêu chuyển từ mô hình bán lẻ sang cung cấp giải pháp trọn vòng đời sản phẩm (bán hàng - tài chính - bảo hành - bảo trì - nâng cấp), kèm các gói giải pháp tài chính linh hoạt.

"Làn gió mới" mang tên Bách Hóa Xanh

Bên cạnh MW bao gồm hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực Thegioididong.com và Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động cũng đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch để hiện thực hóa tầm nhìn 2030 và mục tiêu niêm yết Bách Hóa Xanh.

Còn nhớ thời kỳ hoàng kim hồi 2015 của Thegioididong.com trong khi Điện Máy Xanh mới bắt đầu mở rộng mạnh mẽ, công ty ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tới 60% cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã sớm nhận thấy thị trường điện thoại thông minh sẽ nhanh chóng bão hòa, còn mảng điện máy tiêu dùng khó duy trì mức tăng trưởng cao trong dài hạn.

Từ đó, chiến lược tìm kiếm một thị trường bán lẻ mới, đủ lớn để bảo đảm triển vọng tăng trưởng lâu dài và đáp ứng tiêu chí còn phân mảnh, chưa có doanh nghiệp dẫn dắt, đã được đặt ra. Câu trả lời là ngành bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) - lĩnh vực mở ra cơ hội để Thế Giới Di Động tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng.

Bách Hóa Xanh ra đời vào tháng 11/2015, mang đến "làn gió mới" cho doanh nghiệp do Chủ tịch Nguyễn Đức Tài sáng lập.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG BỨT PHÁ TỪ NĂM 2015 SAU KHI MỞ BÁCH HÓA XANH KQKD hàng năm của MWG; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Doanh thu thuần tỷ đồng 7375 9499 15757 25253 44613 66340 86516 102174 108546 122958 133405 118280 134341 Lợi nhuận sau thuế

126 258 674 1076 1578 2207 2880 3836 3920 4901 4102 168 3733

Mô hình được xây dựng như cửa hàng tiện lợi, đủ nhỏ để thâm nhập sâu vào khu dân cư nhưng vẫn đảm bảo danh mục hàng hóa như một siêu thị thu nhỏ. Những cửa hàng đầu tiên, diện tích chưa tới 100 m2, được mở tại quận Bình Tân - nơi có mật độ dân cư cao nhất TP.HCM khi đó.

Từ những bước khởi đầu này, Bách Hóa Xanh đã trở thành một trong 3 trụ cột doanh thu của tập đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, chuỗi mang về gần 22.600 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm gần 31% tổng doanh thu. Sự tăng trưởng này đến từ cả hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Tính đến cuối tháng 6, chuỗi đã mở mới 414 cửa hàng, hơn một nửa tập trung tại khu vực miền Trung. Tuy vậy, tốc độ mở rộng đã chậm lại, khi tháng 6 chỉ bổ sung thêm 4 cửa hàng mới.

Nhưng trong tầm nhìn dài hạn, với quy mô thị trường thực phẩm và FMCG khoảng 60 tỷ USD tại Việt Nam, Thế Giới Di Động tin rằng vẫn còn nhiều dư địa để chuỗi bán lẻ này tiếp tục bứt phá.

Chiến lược của Bách Hóa Xanh trong giai đoạn tới là song song mở rộng kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến, đồng thời gia tăng doanh thu từ hệ thống hiện hữu. Chuỗi cũng đặt trọng tâm đảm bảo chất lượng và an toàn hàng hóa thông qua hợp tác với các nhà cung cấp uy tín, duy trì tiêu chuẩn và sản lượng ổn định.

Bên cạnh đó, việc cải thiện lợi nhuận sẽ được thực hiện nhờ tăng doanh thu, tối ưu vận hành tới từng chi tiết và áp dụng văn hóa "familyship" với nhà cung cấp nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả cho cả hai bên.