Hậu vệ Theerathon Bunmathan được HLV Anthony Hudson triệu tập trở lại tuyển quốc gia sau nhiều tháng vắng mặt.

Theerathon trở lại tuyển Thái Lan.

Sự xuất hiện của Theerathon là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách tuyển Thái Lan lần này. Ngôi sao của Buriram United từng là nhân tố quan trọng của "Voi chiến", nhưng không góp mặt ở những đợt tập trung gần đây.

Lần gần nhất hậu vệ sinh năm 1990 khoác áo đội tuyển quốc gia là tại đợt tập trung thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3/2026. Sau khoảng thời gian vắng bóng, anh tiếp tục được HLV Hudson trao cơ hội thể hiện mình tại King’s Cup 2026.

Chia sẻ trên Thairath về quyết định này, nhà cầm quân người Anh khẳng định Theerathon vẫn thuộc nhóm những tiền vệ hay nhất của bóng đá Thái Lan. HLV Hudson tiết lộ ông thường xuyên theo dõi màn trình diễn của cầu thủ 36 tuổi tại Thai League mỗi tuần để đánh giá phong độ.

Đáng chú ý, Hudson nhấn mạnh việc triệu tập Theerathon xuất phát từ quyết định cá nhân, không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Điều này cho thấy chiến lược gia người Anh vẫn đặt niềm tin lớn vào kinh nghiệm và năng lực của cựu đội trưởng tuyển Thái Lan.

Bên cạnh Theerathon, HLV Hudson cũng gọi lên tuyển những gương mặt kỳ cựu khác như Sarach Yooyen, Thanawat Suengchitthawon, Weerathep Pomphan và Suphanat Mueanta. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh bỏ qua ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Sự trở lại của Therathon cùng dàn cựu binh được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan cạnh tranh chức vô địch King’s Cup 2026 trên sân nhà. Giải đấu diễn ra từ ngày 14-17/11, gồm các đội tuyển Thái Lan, Oman, Tajikistan và Brunei.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.