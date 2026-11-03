Chốt đơn vị phát sóng U17 World Cup 2026 tại Việt Nam

FPT Play sẽ phát sóng toàn bộ 104 trận tại U17 World Cup 2026, trong đó có các trận đấu của U17 Việt Nam tại Qatar.

U17 Việt Nam lần đầu góp mặt tại VCK U17 World Cup, diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12.

Ngày 3/11, FPT Play thông báo sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Việt Nam. Giải đấu diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự sân chơi thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Theo thông báo, FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ giải đấu trên các nền tảng truyền hình và Internet, trong đó có ba trận của U17 Việt Nam tại bảng G. Thông tin được công bố trong bối cảnh vấn đề bản quyền truyền hình giải đấu từng gặp khó khăn do chi phí đàm phán cao.

U17 World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Các trận đấu tiếp theo diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Đây là kỳ U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, thay cho quy mô 24 đội trước năm 2025. Việc mở rộng số đội tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam, lần đầu góp mặt tại vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. U17 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại giải.

Đội tuyển sẽ ra quân gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11, tiếp đó đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Mali lúc 20h ngày 26/11, theo giờ Việt Nam.

Trong ba đối thủ, Bỉ sở hữu nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu, còn Mali nổi bật về tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Trận gặp New Zealand được xem là cơ hội để U17 Việt Nam tìm kiếm điểm số, dù đại diện châu Đại Dương có lợi thế thể hình và thể lực.

Với thể thức mới, U17 Việt Nam không nhất thiết phải nằm trong hai vị trí dẫn đầu bảng G để đi tiếp. Một vị trí thứ ba cùng kết quả đủ tốt vẫn có thể giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua vòng bảng trong lần đầu dự World Cup.