The Times: Tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào hôn mê

Một báo cáo tình báo vừa được tờ The Times công bố đã tiết lộ Lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đang trong tình trạng "nguy kịch" và mất khả năng điều hành đất nước.

Dẫn nguồn một bản ghi nhớ ngoại giao dựa trên dữ liệu tình báo của Mỹ và Israel, báo cáo cho biết ông Mojtaba đang được điều trị đặc biệt tại Qom trong trạng thái hôn mê.

Tài liệu này khẳng định vị tân Lãnh đạo tối cao hiện "không thể tham gia vào bất kỳ quyết định nào của chính quyền". Cùng lúc đó, một nguồn tin chưa xác thực còn cho biết mật lệnh chuẩn bị tang lễ cho cựu Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cũng đang được triển khai tại Qom. Hiện Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và đại diện ngoại giao của Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin này.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày đầu cuộc xung đột.

Hơn 5 tuần sau khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao của Iran, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng. Thay vào đó, các thông điệp được cho là của ông chủ yếu truyền tải thông qua các tuyên bố bằng văn bản đăng tải trên truyền thông nhà nước Iran.

Việc vắng bóng trước công chúng trong thời gian dài đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tình trạng sức khỏe, nơi ở cũng như mức độ ảnh hưởng của ông đối với chính phủ và quân đội Iran.