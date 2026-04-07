Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

The Times: Tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào hôn mê

  • Thứ ba, 7/4/2026 17:55 (GMT+7)
Một báo cáo tình báo vừa được tờ The Times công bố đã tiết lộ Lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đang trong tình trạng "nguy kịch" và mất khả năng điều hành đất nước.

Dẫn nguồn một bản ghi nhớ ngoại giao dựa trên dữ liệu tình báo của MỹIsrael, báo cáo cho biết ông Mojtaba đang được điều trị đặc biệt tại Qom trong trạng thái hôn mê.

Tài liệu này khẳng định vị tân Lãnh đạo tối cao hiện "không thể tham gia vào bất kỳ quyết định nào của chính quyền". Cùng lúc đó, một nguồn tin chưa xác thực còn cho biết mật lệnh chuẩn bị tang lễ cho cựu Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cũng đang được triển khai tại Qom. Hiện Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và đại diện ngoại giao của Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin này.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của MỹIsrael vào ngày đầu cuộc xung đột.

Hơn 5 tuần sau khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao của Iran, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng. Thay vào đó, các thông điệp được cho là của ông chủ yếu truyền tải thông qua các tuyên bố bằng văn bản đăng tải trên truyền thông nhà nước Iran.

Việc vắng bóng trước công chúng trong thời gian dài đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tình trạng sức khỏe, nơi ở cũng như mức độ ảnh hưởng của ông đối với chính phủ và quân đội Iran.

Phương Linh

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Iran và Mỹ có thực sự muốn hòa bình?

Iran và Mỹ có thực sự muốn hòa bình?

58 phút trước 17:25 7/4/2026

0

Việc Iran bắn rơi phi cơ Mỹ và việc Mỹ giải cứu phi công trong chiến dịch nghẹt thở đang khiến cả hai bên cùng thấy mình đang trên thế thắng. Sự tự tin này có thể là ngòi nổ đẩy xung đột leo thang.

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý