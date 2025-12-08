Thể thao mạo hiểm có khả năng gây nghiện như ma túy

Các môn thể thao mạo hiểm kích hoạt căng thẳng, adrenaline và dopamine theo cách tương tự chất gây nghiện, khiến người tham gia dễ lệ thuộc và mất dần cảm giác hứng thú tự nhiên.

Các môn thể thao mạo hiểm - nhảy dù, lướt ván diều, bay diều không động cơ, xe trượt lòng máng, trượt tuyết/ trượt ván xuống dốc, chèo thuyền kayak vượt thác, leo núi băng, đi xe đạp địa hình, đu dây qua hẻm núi, nhảy bungee, nhảy Base, nhảy Wingsuit - tác động rất mạnh và nhanh về phía nỗi đau của cán cân lạc thú-nỗi đau. Đau đớn/sợ hãi dữ dội kèm một liều adrenaline sẽ tạo ra một loại ma túy mạnh.

Nhiều vận động viên thể thao mạo hiểm mất hứng thú hoặc niềm vui sau thời gian dài tập luyện. Ảnh: Reuters.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chỉ riêng căng thẳng có thể làm tăng khả năng giải phóng dopamine trong đường dẫn truyền tưởng thưởng của bộ não, dẫn đến những thay đổi ở não giống như những thay đổi xảy ra với các chất gây nghiện như cocaine và methamphetamine.

Giống như khả năng chịu đựng các tác nhân kích thích lạc thú khi tiếp xúc thường xuyên, chúng ta cũng chịu đựng được các tác nhân kích thích nỗi đau, điều này giúp tái thiết lập bộ não về phía nỗi đau.

Một nghiên cứu về những người nhảy dù so với nhóm người đối chứng (những người chèo thuyền) phát hiện ra rằng những người nhảy dù thường xuyên có nhiều khả năng bị mắc chứng anhedonia, một kiểu mất hứng thú hoặc niềm vui trong tất cả các hoạt động, trong suốt phần đời còn lại của họ.

Các tác giả viết rằng “nhảy dù có các đặc điểm tương tự với hành vi nghiện và việc thường xuyên tiếp xúc với các trải nghiệm ‘hưng phấn tự nhiên’ đó có liên quan đến chứng anhedonia”. Tôi sẽ không gọi hành động nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao gần 4.000 mét là “hưng phấn tự nhiên”, nhưng tôi đồng ý với kết luận chung của tác giả: Nhảy dù có thể gây nghiện và có thể dẫn đến hiện tượng bức bối dai dẳng nếu tham gia thường xuyên.