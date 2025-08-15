The Solia - đô thị sẵn sổ đỏ hỗ trợ lãi suất 0% tới 2 năm

The Solia mở chính sách hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn gốc 24 tháng, giúp gia đình trẻ dễ an cư và nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận.

Chính sách này xóa bỏ rào cản thanh toán gấp rút, mở ra cơ hội sở hữu đất nền an cư cho gia đình trẻ và tăng cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Khoản hỗ trợ lãi dài hơi cho đất nền đã có sổ

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều dự án đất nền có hạ tầng hoàn chỉnh và pháp lý vững vàng thường yêu cầu thanh toán đến 95% giá trị sản phẩm. Mức tài chính ban đầu quá lớn này trở thành rào cản, nhất là đối với gia đình trẻ có tích lũy khiêm tốn. Trong khi đó, chương trình ưu đãi như ân hạn nợ gốc hay hỗ trợ lãi suất thường là “đặc quyền” của phân khúc căn hộ và nhà liền thổ (sản phẩm hình thành trong tương lai).

Gần đây, một số chủ đầu tư áp dụng chính sách ân hạn lãi và gốc cho đất nền. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ thường là 6-12 tháng, chưa đủ để tạo ra cú hích tài chính đáng kể cho người mua.

The Solia áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc suốt 2 năm đầu tiên.

The Solia góp phần thay đổi cuộc chơi với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 24 tháng. Đây là một trong những mức hỗ trợ dài nhất trên thị trường đất nền hiện nay, tương đương, thậm chí dài hơn một số sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai. Chính sách này giúp giảm gánh nặng tài chính, mở ra cơ hội sở hữu đất cho gia đình trẻ có vốn thấp.

Cơ hội cho nhà đầu tư có số vốn vừa phải

Chính sách đột phá của The Solia mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng, giúp nhà đầu tư tối ưu nguồn lực tài chính để nhân đôi lợi nhuận.

Khu vui chơi trẻ em, đường nội khu rộng rãi 12-30 m lộ giới sẵn sàng đón các cư dân đầu tiên.

Ở góc nhìn an cư, người mua chỉ cần vốn tích lũy ban đầu 30% giá trị sản phẩm. 24 tháng đầu tiên, người mua được ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc, giúp giảm áp lực tài chính và có thêm thời gian chuẩn bị cho đợt thanh toán tiếp theo.

Hồ bơi phong cách resort rộng 400 m2 đã hoàn thiện, chờ đón cư dân tận hưởng.

Chính sách của The Solia là cơ hội để nhà đầu tư dùng số vốn khiêm tốn để nhân đôi lợi nhuận. Khảo sát thực tế cho thấy đất nền tại Bến Lức tăng trưởng trung bình 10-15%/năm trong 5 năm qua.

Như vậy, tính riêng trong 2 năm được hỗ trợ toàn bộ lãi suất và ân hạn nợ gốc, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận đến 20-30%. Xét trên số vốn khiêm tốn ban đầu chỉ khoảng 30%, khách mua hoàn toàn có thể tiến tới cơ hội tăng lợi nhuận trên tổng giá trị đã thanh toán. Hơn nữa, vì vốn đầu tư thấp, nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục, mua nhiều sản phẩm khác nhau để tối đa hóa giá trị tài sản.

Vững nhịp tăng giá theo loạt cột mốc hạ tầng

Giá trị của The Solia được đảm bảo bởi lộ trình phát triển hạ tầng vững chắc. Năm 2025, cao tốc TP.HCM - Trung Lương khởi công mở rộng và khu công nghiệp Prodezi 400 ha đi vào hoạt động (quý III), sẽ kéo theo dòng người lao động và chuyên gia về sinh sống, làm tăng nhu cầu nhà ở.

Nối tiếp là năm 2026, khi làn sóng hạ tầng cấp quốc gia nổi lên với việc Vành đai 4 khởi công toàn tuyến, cùng với Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, tạo lực đẩy cho giá đất và làn sóng giãn dân, đầu tư.

Đến năm 2028, Vành đai 4 thông xe toàn tuyến, được dự báo tạo ra “cú hích” ấn tượng đưa bất động sản tại The Solia bước vào “mùa bội thu”. Vì thế, giới phân tích đánh giá đây là thời điểm để đón đầu chu kỳ tăng trưởng với biên độ tăng giá hấp dẫn.

Đoạn tuyến Vành đai 4 qua Bến Lức kết nối trực tiếp ĐT 830, tạo trục liên thông thẳng về TP.HCM.

Ngoài phương án hỗ trợ lãi suất, The Solia đưa ra nhiều chính sách phù hợp với mức tài chính khác nhau. Đơn cử ưu đãi dành riêng cho đợt 1 chỉ 19,5 triệu/m2 (đã bao gồm thuế và chiết khấu thanh toán nhanh), chính sách chiết khấu đến 14% (trên giá trị thanh toán nhanh), chiết khấu thêm 1% cho khách hàng giao dịch trước 20/8. Chính sách thanh toán đợt 1 chỉ 15% sở hữu ngay (áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên)… Với pháp lý vững chắc (sổ đỏ 100% thổ cư) và hạ tầng hoàn chỉnh, khách hàng dễ dàng nhận được hỗ trợ từ ngân hàng.

Nhờ vị trí đắc địa ngay mặt tiền Vành đai 4, The Solia còn là trung tâm kết nối các khu đô thị và khu công nghiệp trọng điểm phía tây. Thời gian di chuyển từ TP.HCM đến dự án mất 15-20 phút qua trục Nguyễn Hữu Trí, sẽ rút ngắn hơn khi Vành đai 4 hoàn thiện.

Trên tổng diện tích 20,5 ha với hơn 27.000 m2 tiện ích xanh, dự án mang đến không gian sống trọn vẹn, lý tưởng để con trẻ phát triển toàn diện. 10 cụm tiện ích all-in-one gần hoàn thiện (90% tiến độ) bao gồm hồ bơi chuẩn resort, công viên ven sông và khu thể thao đa năng... giúp cư dân tận hưởng cuộc sống hiện đại và đầy đủ.