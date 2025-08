Khan hiếm quỹ đất nền tại khu đô thị phía tây TP.HCM

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung đất nền tại khu đô thị, The Solia trở thành điểm sáng hiếm hoi phía tây TP.HCM.

Dự án The Solia không chỉ bổ sung nguồn cung đất nền sổ đỏ chất lượng, mà còn mang đến không gian sống đã thành hình, tiện ích hiện hữu, cùng tiềm năng sinh lời tốt.

Thiếu hụt nguồn cung đất nền tại khu đô thị phía tây TP.HCM

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) phía tây TP.HCM chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt khi loạt sản phẩm nhà phố, căn hộ, biệt thự xây sẵn lần lượt xuất hiện. Điều này phần nào dẫn đến sự thiếu hụt phân khúc đất nền khu đô thị có sổ đỏ, quy hoạch bài bản. Tình trạng này cũng bị ảnh hưởng dưới tác động của chính sách và luật mới. Việc siết chặt quy định về phân lô bán nền cùng yêu cầu dự án phải xây nhà sẵn đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung đất nền sổ đỏ.

Phía tây TP.HCM khan hiếm quỹ đất nền thổ cư, sổ đỏ 100% trong khu đô thị.

Thêm vào đó, việc điều chỉnh giá đất có thể đẩy giá đất hiện hữu lên cao, đặc biệt lô có pháp lý rõ ràng và 100% thổ cư. Các chuyên gia cũng dự báo giá đất tiếp tục tăng trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1/1/2026 - thời điểm áp dụng bảng giá đất mới.

Trong bối cảnh đó, thị trường đất nền vùng ven TP.HCM rục rịch trở lại từ đầu năm 2024, khu vực phía Tây thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm.

The Solia - điểm sáng phân khúc đất nền

Trong bối cảnh đó, dự án The Solia trở thành điểm sáng tại Bến Lức. Đây là dự án đất nền có quy mô 20,5 ha với quy hoạch bài bản, sở hữu hơn 27.000 m2 tiện ích xanh. Nhờ quỹ đất 100% thổ cư sổ đỏ, chủ nhân có thể linh hoạt xây dựng, không lo lắng tiến độ.

Hồ bơi phong cách resort, diện tích 400 m2 tại dự án góp phần nâng tầm phong cách sống. The Solia

đã hoàn thiện 100% hạ tầng (cổng chào, hồ bơi, khu vui chơi), 80% tiện ích cảnh quan (công viên ven sông, nhạc nước, thể thao đa năng) và đang tăng tốc về đích. Ngoài ra, dự án triển khai tiện nghi trọn vẹn với kế hoạch khởi công shophouse, phòng khám đa khoa, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại nội khu.

Khu vui chơi trẻ em, đường nội khu rộng rãi 12-30 m lộ giới sẵn sàng đón cư dân.

Dù nằm giữa thủ phủ công nghiệp, The Solia vẫn xanh mát nhờ kênh tự nhiên chảy quanh và cách sông Vàm Cỏ Đông 1,5 km.

Với hạ tầng hoàn chỉnh, The Solia là nơi cư dân có thể dọn về ở ngay và tận hưởng không gian sống xanh. Đối với nhà đầu tư, lợi thế này giúp tài sản tăng giá tốt, dễ thanh khoản và nhanh chóng quay vòng vốn.

Giá trị thực hứa hẹn tiềm năng sinh lời

Với vị trí đẹp ngay mặt tiền Vành đai 4 và liền kề KCN lớn, The Solia là tâm điểm phát triển phía tây TP.HCM. Từ dự án, cư dân mất khoảng 15-20 phút đến TP.HCM qua trục Nguyễn Hữu Trí (rút ngắn còn 10-15 phút khi Vành đai 4 hoàn thiện), 20-30 phút đến Cao tốc Bến Lức - Long Thành và chưa đến 2 giờ để đến sân bay Long Thành.

Bến Lức đang thành thủ phủ công nghiệp mới, với KCN lớn (Phú An Thạnh, Hải Sơn, Thuận Đạo, Tân Đô) lấp đầy 80-90%, thu hút hơn 234.000 lao động. Nhu cầu nhà ở, dịch vụ tăng vọt khi KCN mới như VSIP Long An (3.000 ha), Prodezi (400 ha) và hơn 3.600 ha KCN khác đi vào hoạt động. The Solia nằm tại lõi trung tâm này, đảm bảo nguồn cung dồi dào từ chuyên gia, kỹ sư và nhân sự, mở ra cơ hội khai thác kinh doanh, cho thuê đa dạng với tỷ suất sinh lời cao.

Không gian sống xanh mát tại The Solia. Ảnh phối cảnh.