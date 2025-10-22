The Pearl - dòng chảy tự nhiên nối dài thịnh vượng bền vững

Là khu compound cao cấp nhất Waterpoint, The Pearl nằm trên địa thế đắt giá với 2 mặt giáp thủy, tiếp nối những giá trị thịnh vượng dòng sông Vàm Cỏ Đông nuôi dưỡng hàng trăm năm.

Từ nghìn đời nay, những đô thị thịnh vượng đều khởi nguồn bên sông. Bởi lẽ, dòng chảy tự nhiên luôn mang trong mình sức sống trù phú và những giá trị trường tồn.

Từ những cội nguồn thịnh vượng

Những đô thị Việt Nam gắn liền sự hưng thịnh bên dòng sông tiêu biểu có thể kể đến phố cổ Hội An được hình thành từ thương cảng, sông Hương nuôi dưỡng cố đô Huế, hay sông Hồng kiến tạo thế đất “rồng cuộn hổ ngồi” là nơi tọa lạc của kinh đô Thăng Long để rồi phát triển rực rỡ tới hôm nay.

Chọn dòng sông làm nơi khởi tạo cộng đồng giàu mạnh là cách thức phát triển thuận tự nhiên. Lịch sử đô thị thế giới đã chứng minh dòng sông không chỉ mang giá trị cảnh quan, mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng những giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, bản sắc của một vùng đất.

Với khát vọng kiến tạo cộng đồng thịnh vượng bên sông, hơn 2 thập niên trước, trên hành trình tìm kiếm những “vùng đất hứa”, Nam Long đã chọn Vàm Cỏ Đông để phát triển đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Vàm Cỏ Đông có thủy trình đặc biệt khi thượng nguồn nằm ở Campuchia, chảy qua nhiều huyện, thị của Tây Ninh, sau đó hợp nhất sông Vàm Cỏ Tây và đổ ra biển Đông. Với địa hình trải dài chảy qua nhiều làng mạc, bãi bồi, ruộng đồng, làng nghề… dòng sông trở thành một chứng nhân sống động cho đời sống văn hóa phong phú của Nam Bộ.

Bên bờ Vàm Cỏ Đông, Waterpoint sở hữu địa thế hiếm có với 5,8 km mặt sông ôm trọn 3 mặt đô thị. Không chỉ tạo lợi thế cảnh quan, dòng chảy này còn tạo nên “mạch sinh khí”, đem lại môi trường sống trong lành, điều hòa khí hậu, đồng thời kết nối con người với thiên nhiên, vốn là yếu tố cốt lõi của một đô thị bền vững.

Đô thị tích hợp Waterpoint được bao bọc bởi 3 mặt sông nước. Ảnh phối cảnh.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, Waterpoint không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn tạo nên một hệ sinh thái khép kín từ học tập, làm việc đến mua sắm, giải trí. Tất cả được gắn kết hài hòa trong cấu trúc sinh thái sông nước. Chính sự kết hợp giữa dòng chảy tự nhiên và tầm nhìn dài hạn đã đưa Waterpoint thành hình mẫu đô thị ven sông tiêu biểu phía tây TP.HCM.

Đến kiến tạo trên địa thế quý giá

Mang những giá trị di sản về văn hóa và trải nghiệm sống không thể đo lường bằng vật chất, bất động sản ven sông luôn nằm trong danh mục tài sản của giới thượng lưu toàn cầu. Thấu hiểu nhu cầu nâng tầm trải nghiệm sống của giới thượng lưu Việt đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ, trên địa thế độc tôn tiếp giáp 2 mặt sông nước, Nam Long kiến tạo The Pearl - phân khu compound cao cấp nhất đô thị Waterpoint.

1 km đường sông ôm trọn hợp lưu cùng 3 ha kênh đào, tạo nên thế đất tựa như “bán đảo” riêng tư cho The Pearl. Nếu dòng sông là mạch chảy tự nhiên bền vững, thì kênh đào là sự luân chuyển khéo léo, dẫn nước và vi khí hậu len lỏi vào từng cụm biệt thự. Nhờ đó, mỗi biệt thự đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, rộng mở cùng thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tối đa.

Thiên nhiên sống động trở thành một phần không thể tách rời trong bức tranh “bích họa” The Pearl. Ảnh phối cảnh.

Trên địa thế độc tôn, The Pearl được quy hoạch biệt lập, đề cao giá trị tự nhiên, giao hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm sống. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, gia tăng tính đặc quyền và không gian xanh để gắn kết gia đình, cộng đồng.

Bên dòng sông Vàm Cỏ, gia chủ The Pearl có thể thưởng lãm hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Clubhouse - tổ hợp tiện ích đa dạng từ hồ bơi vô cực, phòng gym, lounge & bar, bến du thuyền, bến hạ thuỷ. Nương theo dòng sông là chuỗi tiện ích ngoài trời gồm các lối dạo bộ, sàn yoga, sân chơi trẻ em, khu dã ngoại… Nhờ đó, sự kết nối không giới hạn bên trong mỗi căn biệt thự, mà còn từ những buổi thong dong dạo bộ, tập yoga hít thở cùng thiên nhiên, cuối tuần sum vầy bên gia đình.

Cuộc sống thịnh vượng tại The Pearl đến từ những phút giây tận hưởng vẻ đẹp muôn màu của tâm hồn kết nối cùng thiên nhiên, cộng đồng. Ảnh phối cảnh.

Dưới góc độ phong thủy, dòng chảy tự nhiên cũng chính là dòng chảy của phồn vinh. Sông nước mang lại sinh khí, tạo thế cân bằng hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của một cộng đồng. Với địa thế bao bọc bởi sông nước, The Pearl tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng của dòng chảy tự nhiên nguyên bản. Mỗi buổi sớm, ánh bình minh rọi qua mặt nước mang đến nguồn năng lượng khởi đầu đầy sinh khí. Mỗi buổi chiều, hoàng hôn buông xuống dòng sông là khoảnh khắc tĩnh tại để lắng mình, tìm thấy sự an yên và cân bằng.

Với quy hoạch biệt lập trên địa thế 2 mặt sông nước, mật độ xây dựng thấp và chuỗi tiện ích đặc quyền, The Pearl kiến tạo một phong cách sống thượng lưu đích thực: Riêng tư nhưng không tách biệt, an nhiên trong thiên nhiên nhưng vẫn trọn vẹn tiện nghi. Từ đó, mỗi biệt thự là một chốn về bình yên, vun bồi và gìn giữ những giá trị truyền đời cho nhiều thế hệ mai sau.